陸提前10年達標 電動車銷量明年有望首超燃油車

英國「金融時報」披露，中國的電動車銷量明年可望首次超越燃油引擎汽車，此一歷史性轉折將使全球最大汽車市場的中國取得對西方競爭者好幾年的領先。

金融時報根據瑞士銀行（UBS）、匯豐銀行（HSBC）、能源諮詢機構伍德麥肯茲（WoodMackenzie）及晨星公司（Morningstar）這4家投資銀行與研究機構提供的數據預估，2025年中國的電動車（含純電動車與插電式油電混合車）國內銷售量將比2024年增長約20%來到超過1200萬輛。

超過1200萬輛也將是2022年銷量590萬輛的兩倍有餘，大幅超越外國預測與北京自身的官方時程。與此同時，傳統燃油汽車明年的銷量預計比今年減少逾10%來到低於1100萬輛，相較2022年燃油汽車銷量還有1480萬輛更是大減近30%。

然而電動汽車的銷量成長在歐洲與美國都呈現放緩，反映歐美在汽車業此一傳統強項接受新科技慢半拍，且政府相關補貼的不確定性，連帶引發對來自中國外銷電動車的保護主義抬頭。

伍德麥肯茲負責亞太再生能源研究的劉姓主任（Robert Liew）表示，中國有望寫下電動車銷量新里程，凸顯在國內技術研發、確保電動車及電池所需關鍵原料的全球供應鏈兩大面向都取得成功，中國電動車產業的規模也意味製造成本能大降，消費者能以更低廉價格購車。

劉主任說：「他們希望每樣東西都電氣化，其他國家都追不上中國。」

儘管中國電動車銷量成長腳步已從COVID-19疫後的狂賣中放緩，但這次的預測顯示，北京於2020年訂下的官方目標，即2035年底前電動車應在整體汽車銷量佔50%，有望提前10年達成。

4家機構還暗示，設於中國生產傳統燃油引擎的各家汽車工廠，今後10年在中國國內市場幾無用武之地。他們還強調中國電動車產業的快速崛起對德、日和美國這3大傳統汽車強國的汽車業威脅。

金融時報引述位於上海的諮詢機構Automobility指出，隨中國的電動車市場2024年較前一年成長近40%，外國廠牌汽車在中國所佔份額掉到37%的新低，反觀2020年時外國汽車還能佔到60%。

光是這個月，通用汽車（GM）在中國業務的帳面價值就減少50多億美元；保時捷汽車背後的保時捷控股（Porsche SE）警告，手中福斯汽車（VW）持股的價值恐縮水達200億歐元；日產（Nissan）和本田（Honda）更宣布將通過合併來應對「急劇變化的商業環境」。

晨星公司負責中國汽車業的股票分析師指出，包括福斯汽車在內的幾家跨國汽車製造商，預計要到2025年底或2026年才會在中國有新電動車款的重要發表，反觀滙豐銀行估計，中國本土車商在2024年第4季度發表的新車就有約90款，平均一天一款，當中近90%是電動車。