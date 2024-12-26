陸國產客機將飛出本土 C919明年元旦起執飛滬港定期航班

大陸國產客機C919將正式飛出大陸本土。據央視新聞報導，中國東方航空計劃自2025年元旦開始，使用C919執飛上海虹橋—香港往返航班，正式開啟C919在地區航線的商業運營。東航也將成為首家使用C919在香港執飛定期商業航班的航空公司。

報導稱，東航是全球首家引進C919客機的航空公司，目前累計訂單已達105架，是目前C919機隊規模最大的航空公司。香港則是東航C919定期執飛商業航班的第9座城市。

今年12月19日，C919從上海虹橋機場飛往西安咸陽機場的東航MU2158航班上，一名林姓女性乘客成為C919的第100萬名旅客。大陸交通運輸部稱，迄今，C919商業飛行累計已超過1.7萬小時，安全載客突破100萬人次。

彭博新聞社日前引述知情人士透露，C919製造商中國商用飛機公司（中國商飛）正主動與印尼和哈薩克等國的航空公司接洽，努力為C919爭取國際客戶。C919被認為有意挑戰空巴A320和波音737的市場地位。

報導稱，中國商飛為C919飛機爭取到訂單的可能性有所增加，因為全球飛機交付延遲情況日益嚴重，供應鏈問題和波音公司因大規模罷工而暫停生產更加劇了這一情況。