世界銀行逆勢上調大陸2025年GDP預測至4.5%

世界銀行上調大陸今明兩年經濟增長預測，預料2024年GDP增長4.9%，2025年GDP增長4.5%，分別較6月時上調0.1及0.4個百分點，主因是近期大陸政策放鬆、短期出口將保持強勁，而房地產業好轉或要到明年底才會出現。若財政支出高於預期，加上穩定房地產業的政策更果斷，可能會使增長預測高過目前的基線預測。

香港經濟日報報導，世界銀行最新分析指出，雖然近期推出的政策寬鬆措施或為經濟增長提供溫和支持，但居民和企業信心不足，以及來自房地產業的逆風，將繼續拖累明年經濟增長。制約增長的結構性因素亦包括低消費、房地產企業和地方政府債務高企，以及人口老化；建議大陸通過結構性改革重振經濟增長。

世界銀行表示，大陸對房地產業的政策支持，預計會溫和提振住房需求並降低庫存水平，但行業好轉或要到明年底才會出現。如果房地產業低迷延續時間更長，或進一步削弱投資和地方政府收入。

此外，企業盈利能力下降和招聘減少，有機會使勞動力市場更加疲弱，進而抑制消費。疲弱的內需或會讓2024年的通貨膨脹保持在0.4%的低位，明年升幅略為擴大至1.1%，估計居民收入增長放緩和低房價帶來的負面財富效應，將繼續拖累2025年消費。

世界銀行認為，全球貿易不確定性亦加大大陸出口風險，但從潛在的有利因素來看，在近期政策制定者發布的資訊指導下，如果財政支出高於預期，加上穩定房地產業的政策行動更加果斷，可能會使增長預測高過目前的基線預測。

各家機構在今年中共中央經濟工作會議之後，陸續調整對大陸經濟增速預測，信貸評級機構穆迪上調經濟增長預測至4.2％，摩根大通預計放緩至3.9％，惠譽將預期從4.5％調降至4.3％，亞銀維持2024年及2025年的預測為4.8％及4.5％。世界銀行的預測算是相對看好大陸今明兩年的經濟發展。