因應轉型突破 陸傳統國有車企高層人士頻異動

大陸國有汽車集團近期頻繁出現人事變動，顯示出這些汽車集團希望通過更換業務負責人來尋求突破。今年第三季報顯示，上汽、廣汽和長安等企業都遭遇營收與淨利潤的雙重下滑，紛紛經歷前所未有的經營和轉型陣痛。

界面新聞報導，一汽-大眾汽車25日宣布，一汽集團總經理陳彬親自掛帥一汽大眾，負責合資品牌業務，潘佔福不再擔任總經理，由陳彬兼任。一汽-大眾過去一直是一汽集團最重要的合資廠，這次高層大換血、總經理親自掛帥合資品牌，正是為了應對當下合資市場份額和利潤不保的困境。

上汽集團也在今年中調整主要領導幹部，管理人員的選擇逐漸趨向年輕化。王曉秋任上汽集團董事長，現年46歲的賈健旭擔任上汽集團總裁，是上汽集團目前為止最年輕的總裁。

而原上汽通用五菱品牌與傳播總經理周鈃擔任上汽名爵品牌事業部總經理，成為上汽集團最年輕的品牌總經理，此前他在上汽通用五菱時打造了多項熱門行銷案例，將五菱宏光MINI EV直接推至全球最暢銷新能源車型的地位。

報導指出，大陸幾乎所有國有汽車製造商都在不停擴大轉型的投入力度，但大量資源推出的新能源品牌一方面銷量規模上難以與比亞迪、吉利等頭部自主品牌以及新勢力品牌展開競爭，部分新能源品牌集中在中低端市場，利潤空間相對微薄。

這背後折射出大陸國有汽車集團在轉型時期的焦慮，過去曾帶來巨額利潤的合資品牌份額逐漸下滑，為保住市場份額也不得不參與到價格競爭當中，能夠貢獻的利潤正逐漸減少。