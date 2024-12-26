戀愛買保險 陸男子結婚獲賠萬元稱「30歲前最穩投資」

曾在大陸紅極一時的「戀愛保險」、「結婚險」，戀愛中的消費者若向保險公司購買這份產品，在一段時間內結婚後，即可獲得現金、玫瑰花、鑽石等理賠。近日有大陸網友表示，多年前買的戀愛保險在近日獲得保險公司的理賠，喜拿人民幣上萬元現金。

上游新聞報導，「戀愛保險」被視為一種「結婚祝福金」，如購買保險之日起3年後至10年之內結婚可獲得「理賠」。賠付形式多樣，包括禮金、鑽石、玫瑰花等。2017年前後，大陸有多家機構紛紛涉足這一領域，當年情人節期間，「戀愛保險」更是市場上的暢銷產品。

安徽谷女士2016年談戀愛時，在支付寶上購買安心財險推出的人民幣199元（約合新台幣892元）的戀愛險。這份保單規定，「保障被保險人在保險期間內，從第4年起至第13年以內的任意一天，如初次與指定心上人在中華人民共和國領取結婚證後，即可領取結婚祝福金（人民幣）1999元」。

谷女士表示，當時買了戀愛保險後就忘記這件事情，後來也和當時的男友結婚。直到最近收到保險公司訊息，因公司要被收購，需要清除債務，「然後就被就催著理賠了，已經收到賠付的1999元。」

廣東齊先生則是在2015年底在微信上花人民幣199元購買了中國人壽推出的「戀愛保險」，可以選擇一萬朵玫瑰或人民幣1萬元。他在結婚九年後向保險公司提供結婚證書、身分證和結婚時的影像紀錄等資料，審核通過後便在10個工作日收到款項，齊先生稱，「算是30歲前最穩的一筆投資，兩個人的愛情，50倍的回報。」

雖然結婚險和戀愛保險等產品在當年火爆市場，也很有話題性，但2017年大陸官方發布《財產保險公司保險產品開發指引》，規定不得開發對保險標的不具有法律上承認合法利益、無實質內容意義、炒作概念的噱頭性產品，這類產品也因此逐漸退出市場。一家保險公司表示，「戀愛保險」早已停售，不過合約仍在履行。