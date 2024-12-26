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重慶台胞投資促進條例 明年起施行

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

重慶市人大常委會辦公廳24日在新聞發布會上通報，《重慶市台灣同胞投資促進條例》將於2025年1月1日正式施行，1998年8月1日通過的《重慶市台灣同胞投資保護條例》同時廢止。

中新社報導，重慶市人大法制委副主任委員陳全介紹，《條例》最大限度擴大台胞投資權益。提出台胞投資企業享受促進民營企業高質量發展的有關待遇，參照享受支持外商投資企業經營發展的政策措施，有效擴大政策享受範圍。明確台胞投資可以依法平等進入除國家限制准入以外的行業、領域，擴大投資範圍。強調依法應當由台胞投資者自主決策的事項，任何單位和個人不得干預，賦予台胞最大自主權。 　　

針對有台胞反映居住證使用不便的問題，《條例》提出台胞在重慶從事有關活動，可以使用台灣居民居住證證明身份，明確持證台胞享受同等待遇的範疇，要求有關部門做好台灣居民居住證持有人的權益保障、服務和管理範疇。

《條例》特別提出加強成渝兩地工作協同，推進對台各領域合作持續走深走實，助力成渝地區雙城經濟圈建設。

重慶市台辦主任冉華章表示，支持重慶市潼南區與四川省遂寧市、重慶市永川區與四川省瀘州市、重慶市大足區與四川省資陽市、重慶市開州區與四川省達州市等川渝市區結對合作，引導台資企業在成渝地區雙城經濟圈內合理布局產業鏈，推動川渝台產業合作共興。

主任 居住證

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