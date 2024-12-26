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戰略性新興產業 央企前11月投資2兆人民幣
今年以來，大陸中央企業堅守實體經濟，在新興產業的布局節奏加快，1至11月完成戰略性新興產業投資2兆元（人民幣，下同），同比增長18.7%，占投資總額比重首次突破40%。
新華社報導，12月23日至24日，大陸國務院國資委在北京舉行中央企業負責人會議。
今年以來，大陸中央企業經濟效益總體平穩、運行質量不斷提升。1至11月，大陸央企實現增加值9.3兆元；完成固定資產投資（含房地產）4.2兆元，同比增長2.2%，四季度穩投資力度明顯加大；年化全員勞動生產率同比增長3%，研發經費投入強度為2.6%，同比提高0.1個百分點。
2024年是大陸國有企業改革深化提升行動落地實施的關鍵之年、攻堅之年。來自會議的訊息顯示，大陸國資央企加大重點改革任務落實力度，截至11月底，大陸國有企業改革深化提升行動主體任務平均完成率已超過70%。
「2024年國資央企工作，取得積極進展和明顯成效。」大陸國務院國資委主任張玉卓在會議上表示，迎接新的一年，國資央企將聚焦高質量發展主題，圍繞增強核心功能、提升核心競爭力，進一步深化改革、強化創新、優化結構，著力防範化解重大風險挑戰，持續推動國有資本和國有企業做強做優做大，高質量完成好「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局，打牢基礎。
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