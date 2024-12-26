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大陸「小巨人」企業 北京連3年第一

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸近年積極培育專精特新「小巨人」企業。圖為蘇州清越光電公司模組廠房，工作人員對硅基（矽基）OLED微顯示產品進行檢測。 （新華社）
大陸近年積極培育專精特新「小巨人」企業。圖為蘇州清越光電公司模組廠房，工作人員對硅基（矽基）OLED微顯示產品進行檢測。 （新華社）

截至目前，北京市已累計培育創新型中小企業1萬3844家、專精特新中小企業9786家、專精特新「小巨人」企業1035家，自2022年以來連續三年保持大陸全國小巨人企業第一城地位。

中新社報導，北京市經濟和信息化局副局長蘇國斌24日在一場新聞發布會上介紹，總體來看，北京市專精特新企業呈現「高精尖、高成長、高質量」的發展特徵，已成為大陸首都加快培育發展新質生產力的重要力量。

為促進專精特新首善之都再進一步，北京市經濟和信息化局會同各區、各部門制定了《北京市關於促進專精特新企業高質量發展的若干措施》。 　　

蘇國斌表示，根據上述若干措施，在科技創新提升方面，北京將推動科技成果轉化和產業化，支持專精特新企業參與國家重點研發計畫；支持專精特新企業以「先使用後付費」的方式使用高等院校、科研院所科技成果；支持專精特新企業獲取產研中試驗證平台服務，加速產業化進程；支持專精特新企業開展高質量知識產權創造工作；支持專精特新企業創製國際國內先進標準、團體標準，提升行業影響力。

在財稅金融支持方面，北京將通過加大財稅支持、拓寬融資管道等方式，為專精特新企業高質量發展提供助力。支持專精特新企業快速申報新三板掛牌及北交所上市；發布研發費用損失、知識產權、數位資產、出口信用、商業航天等多種保險產品，為專精特新企業發展保駕護航。 　　

在數智轉型綠色發展方面，北京將做好中小企業數位化轉型城市試點建設，聚焦細分領域，打造一批「小快輕準」數位化解決方案和產品，助力專精特新企業數位化升級。

中小企業 北京

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