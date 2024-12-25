大陸A股四大國行股價齊創高

大陸A股四大國有銀行─工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行昨（25）日股價（還原權息後）齊創歷史新高，其中，工行盤中市值達人民幣2.5兆元（約新台幣11.2兆元），一度超越中國移動，成為A股市值「一哥」，但收盤小幅回落，中移動仍居市值一哥，但寶座並不安穩。

A股昨天開低走高但尾盤震盪小跌，上證指數收盤下跌0.01%，深證成指跌0.64%。滬深兩市成交金額人民幣1.28兆元，是近三個月最低量。

值得注意的是，銀行類股繼續強漲，「工農中建」四大國有銀行收盤皆創歷史新高，四大行今年以來的累計漲幅分別約為54%、55%、46%、44%，其中，工行收盤上漲2.3%，收在人民幣6.94元，市值達人民幣2.47兆元，離中移動的2.48兆元相當近。

新浪財經報導，銀行股近期大漲與兩因素有關：

一是銀行半年度分紅配息潮將至，市場出現搶進行情。資料顯示，目前已有22家上市銀行宣布半年度分紅，擬派發股息金額超過人民幣2,500億元，其中六大國有行擬半年度配息金額超過人民幣2,000億元。從配息時間來看，主要集中在2025年1月。

二是年末銀行股東增持動作頻出，一定程度助力銀行股上漲。12月19日，浦發銀行宣布獲得第一股東上海國際集團歷史首次增持，且未來六個月還將繼續增持；民生銀行、成都銀行、蘇州銀行也先後披露獲得股東透過二級市場增持。今年內，已有20餘家銀行發布股東增持公告。