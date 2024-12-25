太陽能台廠突圍 拚重回成長

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

受到國內案場審查進度緩慢，以及國外面臨陸廠削價競爭的雙重衝擊，台灣太陽能廠今年營運普遍陷入低潮，為在逆境突圍，元晶（6443）、聯合再生近期陸續出招，希望能擺脫逆境，力拚明年重回成長。

元晶昨（25）日宣布，完成由合作金庫商業銀行主辦的24億元聯貸簽約，藉由充實銀彈，持續搶攻綠能市場商機。

元晶表示，此次聯貸獲得銀行團熱烈參貸，最終以1.27倍超額認購，總額24億元完成募集，將用來償還既有金融機構借款及充實營運周轉所需資金，參與融資的銀行計有十家。

元晶表示，近期太陽能產業在國內市場遭遇逆風，該公司在既定耕耘外銷市場的策略下，日本與美國外銷市場近期已有實績與成長，目標力拚減少國內政策不定造成的影響。

聯合再生財務長潘蕾蕾昨日於線上法說會強調，旗下TOPCon產線順利投產，從手中訂單來看，明年營運將優於今年，同時也將積極揮軍東南亞市場，預計在泰國設立東南亞營運中心，並且看好表後儲能市場，將積極拓展儲能案場。

潘蕾蕾指出，截至今年10月底為止，今年全台太陽能光電安裝量不到14GW（10億瓦），加上施工許可遞延，致使公司今年營收、獲利均不如預期，但有信心明年國內外市場都會開始持續成長，預估明年業績表現將優於今年。

日本 東南亞 財務

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