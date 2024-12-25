上海邊檢：今年經上海免簽入境外籍人數為去年4.7倍

在大陸持續擴容免簽「朋友圈」以及將外籍人士過境時間延長後，中新社25日引述上海邊檢總站表示，今年以來至12月24日，經上海口岸入境外籍人員數量已近445萬人次，是去年同期的2倍。值得注意的是，當中免簽入境外籍人員數近160萬人次，是去年同期的4.7倍。

澎湃新聞指出，12月25日上午8時，上海邊檢總站上海機場邊檢站在浦東國際機場口岸查驗出入境人員總量突破3,000萬人次，超過去年全年總量78%，連續22年領先大陸全國空港。上海機場邊檢站表示，今年該站已累積查驗入出境外國人超過760萬人次，比去年同期增加110%，其中來自日本、韓國、美國等國的外國人數量位居前三名。

中新社提到，大陸國家移民管理局自12月17日發布全面放寬優化過境免簽政策以來，截至12月24日止，上海邊檢總站已累計為近1,000人次外籍人員簽發240小時臨時入境許可，排名前五名的國家依序為俄羅斯、美國、英國、瑞典、加拿大。據悉，大陸將過境免簽外國人在境內停留時間由72小時和144小時均延長為240小時，同時新增21個口岸為過境免簽人員入境口岸，並進一步擴大停留活動區域。

事實上，除240小時過境免簽新政帶「旺」大陸出入境流量外，大陸官方對外單方面免簽和互免簽證的力度不斷加大激發越來越多的外籍人員來華旅遊觀光、投資洽談、探親訪友的熱情，外籍人員大陸行持續升溫。

以南韓、日本為例，11月來，隨大陸將南韓、日本也納入「免簽朋友圈」中，將兩國旅客免簽期限延長至30天，這一系列政策進一步提升韓日兩國民眾赴陸旅遊、商務便利度。據上海邊檢總站統計，11月以來至目前，上海邊檢總站在浦東、虹橋兩大機場口岸查驗上海與日本、韓國往來客運航班1.1萬架次，查驗日本、韓國籍出入境旅客數量36.3萬人次，旅客人數較9至10月同期增長超20%。

近來大陸社群平台上，關於南韓遊客來大陸過周末的話題突然火了起來，其中，在11月8日免簽後的大陸，迎來了無數南韓旅客，上海是其中最受南韓人歡迎的一站。據《潮新聞》，上海一個名為《ERA時空之旅》的表演，近期在某個周六夜晚一場容納900名觀眾的演出，單是南韓觀眾就占了整場的三分之一位置。

時空之旅總經理陳濤表示，時空之旅劇場一直是上海入境旅遊的「晴雨表」。今年3月始，許多歐美遊客陸續入境來看表演，直到11月28日後許多歐美遊客回國過耶誕，南韓旅客開始大面積到來。2019年前，南韓旅客一直是冬季上海入境旅遊的客源主力，也正好填補了歐美遊客回國過耶誕後的市集空檔。