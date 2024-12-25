大陸救經濟還有招嗎？劉憶如指目前難預測：明年兩會最關鍵

對於大陸明年經濟展望，外界普遍認為美國當選總統川普上任是關鍵變因之一。淡江兩岸關係研究中心主任張五岳表示，整體而言，明年大陸經濟政策邏輯就是「穩、內需、風險、就業」四關鍵字。台大財金系教授劉憶如指出，關鍵在於明年「兩會」，估計川普上任前、兩會前不會有太多內容，要看中共政府願意為提振經濟付出多大代價，願意等多久。目前很難預測，明年三月最關鍵。

北威論壇於25日舉辦《2025全球經濟的機會及挑戰》論壇，會上聚集專家針對美國、歐洲、日本、中國大陸與台灣經濟進行2025年展望。

張五岳表示，他覺得大陸領導人從來沒有像此刻想要解決經濟力度與決心。此外，他觀察，面對大陸經濟整體趨勢，內需消費是中之重，去除風險、穩住房地產不讓其惡化，穩股市是經濟重要信心跟指標，最好情況是否到來仍拭目以待。

大陸應對美國貿易戰作法，張五岳認為大陸方面會有幾個做法回應，包括讓人民幣適度貶值、寄望內需，讓內需的消費投資成為重中之重、以關稅反制、管制如稀土等關鍵金屬、針對美企展開反傾銷調查等作法，其實並非沒有方法，但這互相報復可能不利世界。

對於讓人民幣貶值應對關稅，劉憶如稱，大陸官方會希望人民幣穩定，因此可能不會希望大幅度貶值。假如為因應關稅讓人民幣大幅貶值，其他亞洲國家或新興市場會跟進，這時很容易引發貨幣戰爭。但她也說，雖然官方不願，但說不定還是會，因為內外資金流出也會造成貶值。

劉憶如說，中國大陸推政策不會像美國實施量化寬鬆（QE）政策短期立即出手，「924一攬子政策」推出後反應熱烈，是否有下一波要繼續觀察。她指出兩會要看中共如何定調經濟成長率。回顧歷史，中國大陸沒達到經濟成長率目標的只有1990年與2022年。

對於作為大陸經濟恢復的關鍵指標房市，萬寶投顧董事長朱成志認為，現在仍無法評估大陸房市，但最近房價地板訊號出現；中信金首席經濟學家林建甫說，大陸當地一些人認為房價可能到底部了，如果政府要救，這時候成本低，如果房市起死回生，經濟很快會改觀。大陸官方到底要不要出手救，劉憶如稱因為要付出代價，中國意願目前還無法評估。

朱成志也強調，大陸官方推政策有其節奏，回顧今年兩次降準，一是落在2月，是過年前後，9月降準時機正好是美聯準會降息。他認為大陸官方一定還會有動作，但可能要等到川普明年1月20日就任後，大陸官方是一波一波推政策，跟2008年溫家寶時代一次推四兆救市不同，當時後遺症讓大陸股市跌了四年多，相信大陸不會再犯同樣錯誤。

面對中國崩潰論聲再度四起，林建甫認為中國經濟還是「超穩定結構」，畢竟中國仍具14億人口，剛性需求很大，但高端消費很差，這受到美中地緣政治、外資撤資等因素影響，導致外國高端消費沒了，加上大陸百姓藏富於房，房價下跌影響財富效果。他也認為中南海決策層都有下功夫，所以會有延長簽證時間、增加免簽國等措施來振興高端消費，所以要期待中國崩潰很難。