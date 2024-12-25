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兩岸觀光論戰！陸委會駁國台辦：等陸方「積極研究」完再作相應措施

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
就大陸國台辦今早對兩岸觀光開放的說法，陸委會晚間作出回應。圖為陸委會副主委兼發言人梁文傑。圖／聯合報資料照片
就大陸國台辦今早對兩岸觀光開放的說法，陸委會晚間作出回應。圖為陸委會副主委兼發言人梁文傑。圖／聯合報資料照片

就兩岸觀光開放議題，兩岸持續上演口水戰。面對大陸國台辦發言人陳斌華今天說，將「積極研究」擴大大陸居民赴台旅遊，並對我拋出「三問」，陸委會晚間表示，是陸方至今未開放陸客團來台旅遊，不斷為開放添加附帶條件，面對共軍滋擾、「懲獨22條」，我方旅遊示警有理有據，且既然還要「積極研究」，我方將待陸方研究完再作相應措施。

就國台辦25日例行記者會上，就恢復兩岸觀光旅遊的說法，陸委會晚間作出上述回應。

陸委會說，自疫情結束以後，陸方至今未開放陸客團來台旅遊，並不斷為開放添加附帶條件，意圖把觀光客當成要脅籌碼，客觀事實俱在，我方無法接受。

陸委會認為，陸方一再以機艦滋擾，並發布實施「反間諜法」、「懲獨22條」，又多次無故盤查和留置我國人，最近又無理逮捕我方一貫道道親。我方發布旅遊警戒旨在提醒國人旅遊安全，有理有據。

綜上，陸委會表示，我方歡迎陸客團來台觀光的立場沒有改變。既然陸方表示還要「積極研究」，我方將待陸方研究完畢，文旅部作出正式公告，再作出相應措施。

國台辦今天上午召開例行記者會，對於上海副市長華源在雙城論壇拋出將積極推動上海居民赴台團隊旅遊路線，陸委會則指希望陸方不要只是「意向性表態」，陳斌華表示，我們樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。

陳斌華還對民進黨政府拋出「三問」：一，禁團令是不是還沒有解除？二，對台灣旅業界提出的平潭到台灣專案包船申請是不是還未回應？三，是否仍將台灣居民來大陸旅遊警示維持在橙色？

國台辦 觀光客 陳斌華 陸委會 陸客

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