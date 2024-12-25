美國5年制裁失敗？ 余承東：華為明年有大家想不到的產品

華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東，25日發布影片，為即將到來的2024華為花粉年會預熱。他表示，今年華為上市了別人想得到但做不出來的產品，「明年會有大家想不到的產品，未來還有大家不敢想的產品！」

花粉年會（華為粉絲簡稱「花粉」）是華為打造的一年一度線下大型粉絲互動盛會，規模一般超千人。花粉年會自 2014 年起，一般在每年的 12 月舉行。2024 華為花粉年會將於 12 月 28 日至 30 日在深圳舉行，口號為「多彩的世界」。

快科技報導，余承東表示，去年秋天，隨著先鋒計畫，在歷經連續5年制裁之後，華為重返了智慧手機的賽道。「今年是華為重返賽道的第一年，實現了快速地增長，也開啟了華為終端未來十年的新征程。」

余承東指出，「我們一直說，我們要敢於做別人想得到但做不出來的產品，這款產品上市了，這就是全球首款商用三折手機，改寫了手機行業的歷史。還有我們的原生鴻蒙作業系統也正式發布，在迅速完善成熟商用中。史上最強大的Mate 70系列，盎然向新。」

余承東還預告，明年還會有大家想不到的產品，未來還有大家不敢想的產品，敬請期待。

華為通常會在花粉年會上公佈一些新技術類的內容，並展望後續的消費類產品。例如 2021 年花粉年會就展示了包括高血壓管理研究、智慧體溫健康研究和冠心病管理研究在內的三大健康研究項目，並在後續推出了華為 WATCH D心電血壓表。