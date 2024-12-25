一度超過中國移動！工商銀行離A股「市值一哥」差之毫釐

A股25日震盪調整，截至收盤，上證指數跌0.01%、深證成指跌0.64%、創業板指跌0.55%。其中，工商銀行盤中一度超過中國移動，成為A股新的「市值一哥」。不過收盤股價微幅回落，市值達到人民幣2.47兆元，離中國移動的人民幣2.48兆元僅在「毫釐之間」。

截至25日收盤，工商銀行收報人民幣6.94元，漲幅2.36%，總市值為人民幣2.47兆元。中國移動收報人民幣115.59 元，漲幅0.61%，總市值為人民幣2.48兆元。

新浪財經報導，分析來看，銀行股近期的大漲存在幾個因素，一是，市場近期表現弱勢，微盤股大幅殺跌，投資者避險情緒較強，大盤股、紅利股表現不錯。

二是，9月以來，穩經濟增長的政策持續公布，銀行屬於順周期類股，通常在政策落地初期出現顯著的絕對收益。

國盛證券認為，政策為銀行行情啟動的前瞻信號，近期多輪利好政策出臺，銀行板塊估值有望迎來修復。

三是，貨幣政策發力明顯，預計未來降息仍有空間，大陸國債收益率放緩，無風險利差將擴大，市場偏好紅利策略。

中國證券報報導，拉長時間來看，今年以來，銀行股的股價漲幅非常亮眼。農業銀行累計漲超55%，工商銀行累計漲超54%，招商銀行累計漲超52%，中國銀行累計漲超46%，建設銀行累計漲超44%，交通銀行累計漲超43%，郵儲銀行累計漲超37%。

東興證券分析指出，從歷史回溯來看，銀行股具有後周期特徵，在逆周期政策加碼、經濟預期改善階段表現較好。銀行經營層面看，規模增長保持平穩，息差壓力可控，重點領域風險預期、基本面預期逐步改善。

作為高股息的代表，銀行股將於2025年年初迎來密集分紅到帳，部分追求穩定收益的投資者開始搶籌。資料顯示，截至23日，有22家A股上市行、10家H股上市銀行披露了24年中期分紅計畫。

其中，9家銀行中期分紅已年內派發到帳，部分銀行預計2025年開年到帳，還有部分銀行未披露中期分紅。

對於已宣告但尚未派發的中期分紅，A股中工商銀行、農業銀行、郵儲銀行、渝農商行分別將2025年1月7日、1月8日、1月8日、1月23日派息。

中國銀行、交通銀行將於2025年1月23日、1月24日派息。