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巴西叫停比亞迪在當地建廠 控工地涉奴役163陸籍員工「堪比奴隸」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
比亞迪位於巴西巴伊亞州卡馬薩里的新電動車工廠建設現場全景。路透
比亞迪位於巴西巴伊亞州卡馬薩里的新電動車工廠建設現場全景。路透

巴西勞工部門，日前叫停了大陸知名新能源車品牌比亞迪，在當地的一個建廠項目，指該工地涉嫌奴役163名大陸籍員工，有工人連續25日不休息，31人共用1個浴室，生活條件「堪比奴隸」。比亞迪回應稱將遵守當地合規要求。

路透報導，巴西巴伊亞州勞工檢察官辦公室日前表示，在當地一間比亞迪工廠的建築上「解救」了163名大陸公民。

巴西官員指控，163名工人被迫長期工作，遠超當地法律要求，甚至有時需要1周工作7日，其中1人曾連續25日工作。員工居住環境也相當惡劣，31人用1個浴室，還需睡沒有床褥的硬板床。

勞工檢查員杜勞指出，這些工人在大陸受僱於另一間公司，並被非法帶到巴西。工人們必須獲得許可才能離開住所，至少107人的護照被僱主扣留，且工作場所條件非常危險。員工還需自費機票和其他成本，一旦於6個月內離職將不獲發任何工資。

比亞迪當地負責人回應表示，承諾遵守巴西所有合規要求，尤其是勞工保障和人權要求。比亞迪目標於2025年完成在巴西建廠投產，目前在當地銷售插入式電動和混合動力車，今年首11個月當地銷量逾6萬6,000輛。

BBC引用比亞迪公司聲明說，該公司已經中斷了與一個叫做「晉江建築（巴西）」的公司的業務關係。比亞迪也表示「完全遵守巴西的法規」，並稱相關工人已經安排到飯店居住，也對這些工人的工作和生活條件進行「詳細審查」，並多次要求建築公司改進。

比亞迪是全球最大的電動車製造商之一，汽車銷量在2023年第4季超過馬特斯拉，這兩家公司正在爭奪電動車產業龍頭老大的地位。

比亞迪進軍拉丁美洲市場到巴西建廠，是與特斯拉全球競爭的重要組成部分。去年，該公司宣布要在巴西電動車製造廠投資約5億美元。

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