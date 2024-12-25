防止「內卷式」競爭！大陸太陽能矽料兩大龍頭 宣布減產控產

大陸兩家太陽能矽料龍頭通威股份、大全能源，先後在官微發布公告稱，將進行高純晶矽項目檢修及減產。這是自2020年開啟新一輪太陽能周期以來，首次出現矽料龍頭集體官宣減產。

這兩家公司對減產的共同解釋，是落實中共中央經濟工作會議精神，為防止「內卷式」惡性競爭，促進太陽能行業健康可持續發展。

界面新聞報導，通威股份還提及，西南地區冬季進入枯水期，受到電力價格環比提升影響。該公司計畫，逐步安排永祥股份下屬四家高純晶矽生產公司，根據公司總體生產經營計畫進行技改及檢修工作，階段性有序減產控產，後續具體複產安排將根據專案地電力價格變化以及市場行情統籌規劃。

大全能源計畫逐步啟動對新疆及內蒙古生產基地高純多晶矽產線的階段性檢修工作，對部分產線進行有序減產控產。

通威股份和大全能源都強調了減產的積極影響，稱當前市場環境下有利於減少晶矽業務的經營虧損，有利於提升公司利潤。

截至目前，通威股份下屬永祥股份高純晶矽產能超過90萬噸，分布在四川、雲南、內蒙古三個省級行政區。大全能源建設有新疆石河子及內蒙古包頭兩大生產基地，已形成年產30.5萬噸多晶矽產能。

全大陸前四大矽料龍頭中，還有協鑫科技、新特能源未就相關減產事宜發布公告。協鑫科技表示，支持行業自律，相關決策正在制定中。協鑫科技當前產能約48萬噸。

2023年下半年以來，大陸市場太陽能組件價格不斷下滑，價格一度腰斬，產業鏈上下游企業的獲利空間被極致壓縮。中國太陽能行業協會10月一度發文呼籲，製造企業不要進行低於成本的銷售與投標，並強調低於成本投標中標涉嫌違法。

此次兩大矽料龍頭的減產公告，將在一定程度上提振了行業對於自律的信心。

一位太陽能企業人士表示，接下來，可能要重點關注產業鏈下游環節是否會跟進減產。除了上游矽料外，太陽能製造環節還包括矽片、電池、組件。

目前，太陽能產業鏈價格仍在低位。中國有色金屬工業協會矽業分會於18日發布的統計數據顯示，N型複投料成交均價每噸人民幣4.03萬元；N型顆粒矽成交均價每噸人民幣3.7萬元；P型矽料成交均價為每噸人民幣3.31萬元，價格與前一周相比均持平。

矽業分會表示，截至目前，幾乎全部的多晶矽在產企業都處於檢修或降負荷狀態，多晶矽月度排產進一步下探，預計本月產出將在10萬噸左右。