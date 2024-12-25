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僅花7個月建設！特斯拉上海儲能超級工廠年底完工 工期刷新紀錄

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
特斯拉上海儲能超級工廠預計年底完工，有望刷新特斯拉上海整車超級工廠建設速度，僅花費7個月建設完工。圖為特斯拉上海整車超級工廠外觀。（圖／取自浦東新聞辦）
特斯拉上海儲能超級工廠預計年底完工，有望刷新特斯拉上海整車超級工廠建設速度，僅花費7個月建設完工。圖為特斯拉上海整車超級工廠外觀。（圖／取自浦東新聞辦）

陸媒報導，特斯拉上海儲能超級工廠完工在即，預計年底前建設完畢，有望刷新特斯拉上海整車超級工廠建設速度，僅花費7個月建設完工。該工廠將在明年第一季投產，規畫年產1萬台商用儲能電池Megapack，儲能規模近40GWh（吉瓦時），產品供應全球市場。

上海解放日報引述特斯拉中國方面消息作出報導。報導指，儲能超級工廠是特斯拉進入大陸市場十年來，繼整車超級工廠後，在大陸的另一個大型投資項目。該工廠今年5月23日在上海臨港動工。開工儀式後，臨港集團也與特斯拉完成了大陸首批超大型電化學商用儲能系統Megapack的簽約。

儲能業務已成為特斯拉重要的利潤成長點。根據特斯拉2024年第三季財報，發電及儲能業務的營收為23.76億美元，年增52.4%，儲能業務毛利率達30.5%，創下歷史新高，大幅高於其汽車業務毛利率。

上海一直是特斯拉在大陸發展的著力城市。根據特斯拉數據，上海是大陸全國擁有特斯拉超充站點最多的城市，已有204座特斯拉超充站和1,540支超級充電樁。

而特斯拉上海整車超級工廠是在2019年1月破土動工，同年12月30日完成了Model 3的首批交付，實現「當年開工、當年投產、當年交付」。該工廠是特斯拉在美國本土之外第一個超級工廠，也是大陸首家獨資外國車企。目前，該廠產業鏈本土化率已超過95%。

中新社今年10月報導，特斯拉上海整車超級工廠作為特斯拉全球重要出口中心，目前下線的300萬輛整車中，約三分之一產品行銷歐洲、亞太等海外市場。今年9月底，該工廠第100萬輛遠銷海外的Model 3下線，裝船發往英國。

不過，特斯拉上海超級工廠近期傳出高層人事異動。根據36氪報導，特斯拉上海工廠廠長宋鋼已於12月中旬離職，該職務將暫時由汽車與零件品質高級總監費文進接任。有分析認為，宋鋼的離職和上海超級工廠擴建計畫的暫停，可能對特斯拉在大陸乃至全球市場的生產和供應造成影響。

宋鋼自2018年加入特斯拉，並成為上海超級工廠的首批成員，帶領特斯拉團隊在大陸實現建廠、生產，堪稱功不可沒。界面新聞報導，宋鋼最快數周後將入職遠景能源，是一家專注風機與儲能系統整合的大陸能源公司。

上海 團隊 特斯拉 離職

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