大陸增值稅法獲通過 稅制不變、納稅人超6000萬戶

大陸十四屆全國人大常委會第十三次會議，25日表決通過增值稅法，自2026年1月1日起施行。這代表增值稅從大陸國務院暫行條例，將要上升為法律。

增值稅是大陸第一大稅種，根據大陸財政部數據顯示，目前增值稅納稅人超6,000萬戶，而由於商品、服務、不動產等都含有增值稅，因此增值稅又與老百姓息息相關，這也使得增值稅立法備受關注。

大陸財政部數據顯示，2023年全年境內增值稅收入約人民幣6.9兆元，占全大陸稅收收入比重約38%。2024年前11個月增值稅收入約人民幣6.1兆元，占比約38%。

第一財經日報報導，此次增值稅立法，按照保持現行稅制框架總體不變以及保持現行稅收負擔水準總體不變的原則進行，因此在增值稅稅率設置等方面，與現行制度一致。

以法律的形式鞏固營改增及增值稅改革成果，建立消費型增值稅制度框架，提高徵管效率等，此次增值稅法修訂中也有不少變化。還有待最終增值稅法全文披露。

值得注意的是，獲得通過的增值稅法並不在2025年實施，而是2026年。深圳大學法學院院長熊偉表示，法律通過後，過一段時間再施行，這是比較常見的做法，尤其是涉及許多人利益的增值稅，這將給納稅人一個調整期。

隨著增值稅完成立法，大陸現行18個稅種中已有14個稅種制定了法律，這涵蓋了絕大部分的稅收收入，落實稅收法定原則取得重大進展。

1993年底，大陸國務院發布「中華人民共和國增值稅暫行條例」（簡稱「條例」），自1994年開徵增值稅。之後營業稅改增值稅後，增值稅徵收範圍進一步擴大。

隨著增值稅相關改革措施已全部推出，立法條件成熟。為以法律形式鞏固改革成果，自2022年底，增值稅法草案對外公開徵求意見，其間經過三次審議，最終在2024年底獲得大陸全國人大常委會表決通過。

增值稅的徵稅範圍包含貨物的銷售、進口業務，還有無形資產以及不動產的銷售。同時也涵蓋了加工修理修配勞務和各類服務。