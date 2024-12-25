馬英九三度訪陸行程採訪安排很卡？ 國台辦：不存在問題

前總統馬英九18日至26日率團進行第三度訪問大陸行程，但這次行程在採訪安排上有諸多限制，甚至台媒駐北京記者隨行採訪只開放到23日，就此大陸國台辦發言人陳斌華回應媒體提問時強調，「我們對各項活動都做了妥善的安排，不存在你所說的問題」。

馬英九此次訪問大陸，依然是由台灣駐北京媒體負責隨行採訪，但是9天行程只開放採訪2天又多一點，有媒體25日在記者會上，向國台辦發言人陳斌華詢問，媒體在跟訪行程的密度上，跟前兩次馬英九訪問落差相當明顯，背後有何考量？未來馬英九如果再到大陸參訪是否還會維持這次的情況？

陳斌華回應指出，「對於馬英九先生此次率團來訪，同時你也知道我是基本是全程參與了，我們對各項活動都做了妥善的安排，不存在你所說的問題」。

此外，馬英九在四川將參訪大貓熊基地，有媒體詢問，台北市立動物園現在都是雌性的貓熊，無法繁育下一代，接下來是否可能有新的貓熊到台灣繁衍下一代？

就此陳斌華則僅回應，大貓熊是「深受兩岸民眾喜愛的國寶，也是和平友愛的化身」，他說「兩岸民心相通，應該共同珍惜維護、增進兩岸同胞感情融洽」。

今日記者會是2024年最後一場，記者會結束時，陳斌華對現場記者及所在的媒體「過去一年來對國務院台辦新聞發布、新聞宣傳工作的關注和支持」表達特別的感謝，他也預祝現場媒體新年快樂、萬事如意。