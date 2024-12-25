聽新聞
0:00 / 0:00
馬英九三度訪陸行程採訪安排很卡？ 國台辦：不存在問題
前總統馬英九18日至26日率團進行第三度訪問大陸行程，但這次行程在採訪安排上有諸多限制，甚至台媒駐北京記者隨行採訪只開放到23日，就此大陸國台辦發言人陳斌華回應媒體提問時強調，「我們對各項活動都做了妥善的安排，不存在你所說的問題」。
馬英九此次訪問大陸，依然是由台灣駐北京媒體負責隨行採訪，但是9天行程只開放採訪2天又多一點，有媒體25日在記者會上，向國台辦發言人陳斌華詢問，媒體在跟訪行程的密度上，跟前兩次馬英九訪問落差相當明顯，背後有何考量？未來馬英九如果再到大陸參訪是否還會維持這次的情況？
陳斌華回應指出，「對於馬英九先生此次率團來訪，同時你也知道我是基本是全程參與了，我們對各項活動都做了妥善的安排，不存在你所說的問題」。
此外，馬英九在四川將參訪大貓熊基地，有媒體詢問，台北市立動物園現在都是雌性的貓熊，無法繁育下一代，接下來是否可能有新的貓熊到台灣繁衍下一代？
就此陳斌華則僅回應，大貓熊是「深受兩岸民眾喜愛的國寶，也是和平友愛的化身」，他說「兩岸民心相通，應該共同珍惜維護、增進兩岸同胞感情融洽」。
今日記者會是2024年最後一場，記者會結束時，陳斌華對現場記者及所在的媒體「過去一年來對國務院台辦新聞發布、新聞宣傳工作的關注和支持」表達特別的感謝，他也預祝現場媒體新年快樂、萬事如意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言