陸客到台灣本島旅遊何時重啟？ 國台辦發言人三問民進黨政府

兩岸旅遊雙向交流議題，仍是當前兩岸官方齟齬的重點，對於陸客何時到台灣本島，大陸國台辦發言人陳斌華25日對民進黨政府公開拋出「三問」，表示兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在「民進黨當局」，民進黨當局應反躬自省，糾正錯誤，「儘早撤除對兩岸人員往來和交流設置的種種障礙」。

25日大陸國台辦記者會上，包含台媒與多家陸媒都輪番提問關於兩岸旅遊的議題。

日前上海市副市長華源在雙城論壇拋出上海方面將積極推動上海居民赴台團隊旅遊路線，陸委會則指出希望陸方不要只是「意向性表態」，對此陳斌華25日表示，我們樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。

他喊話民進黨政府「應為兩岸旅恢復正常化創造條件，而不是製造障礙」。旋即批評陸委會有關說法「罔顧事實，倒打一耙，企圖混淆視聽、甩鍋卸責」。

陳斌華說，今年3月民進黨政府曾短暫解除赴大陸旅進團，6月出爾反爾，又再度實行禁團令。去年8月他們無端以所謂對等原則作為拒不解除禁團令的藉口。

對民進黨政府的說法，陳斌華拋出「三問」：一，禁團令是不是還沒有解除？二，對台灣旅業界提出的平潭到台灣專案包船申請是不是還未回應？三，是否仍將台灣居民來大陸旅遊警示維持在橙色？

他強調，「事實再清楚不過，兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在民進黨當局，民進黨當局應反躬自省，糾正錯誤，儘早撤除對兩岸人員往來和交流設置的種種障礙」。

此外有媒體詢問，高雄市旅行公會近日邀請150位大陸旅行業者參加冬季國際旅展，公會理事長蔡宗佑表示不解除禁團令，旅行業者苦不堪言，對此陳斌華表示，「民進黨當局應正視台灣旅遊業者和基層民眾關係，停止對兩岸人員往來和交流合作的阻撓限制，在台灣居民來大陸旅遊問題上採取切實舉措」。

本報記者提問，先前陸委會公開建議旅遊小兩會（台旅會、海旅會）展開溝通，以利未來恢復交流能夠順利執行。有媒體22日報導，台旅會與海旅會原訂12月5日要在北京展開談判，但是台旅會代表準備飛赴北京之前，突然出現變數「緊急喊卡」。陸方目前是否仍願意經由非官方的白手套，與台灣方面協調旅遊開放議題？前總統馬英九18日與大陸國台辦主任宋濤在黑龍江會見時，現場有多位來自於澎湖縣的政要，大陸是否會考慮優先開放陸客赴澎湖旅遊？

就此陳斌華回應，「我們一貫明確支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流合作的常態化。當前兩岸人員往來問題的癥結完全在民進黨當局，我們將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊，不只是澎湖，也包括台灣本島」。

隨後有媒體提問陸委會拋出的「觀光三不原則」，陳斌華重申，「我們會積極研究擴大大陸居民赴台旅遊，這個態度已經非常的明確，我不知道陸委會的先生們是不是聽不懂」。