大陸住房城鄉建設部：2025年要持續用力推動房地產市場止跌回穩

大陸住房城鄉建設部部長倪虹25日表示，2025年將持續用力推動房地產市場止跌回穩。要釋放需求，把「四個取消、四個降低、兩個增加」各項存量政策和增量政策堅決落實到位，大力支持剛性和改善性住房需求。

新華社報導，12月24日至25日，住房城鄉建設工作會議在北京召開。倪虹在會上表示，要有效發揮住房公積金支持作用。加力實施城中村和危舊房改造，推進貨幣化安置，在新增100萬套的基礎上繼續擴大城中村改造規模，消除安全隱患，改善居住條件。對群眾改造意願強烈、條件比較成熟的專案重點支持。

此外，還要著力改善供給。商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高品質。以需定購、以需定建，增加保障性住房供給，配售型保障房要加大力度，再幫助一大批新市民、青年人、農民工等實現安居。

會議指出，要舉全部和全行業之力，共同把「十五五」規劃編制好。要切實強化歷史文化保護傳承，推動公布全國城鄉歷史文化保護傳承體系規劃綱要。

要系統性防範化解安全風險隱患，縱深推進住房城鄉建設系統安全生產治本攻堅三年行動，持續做好城鎮燃氣安全專項整治、城市燃氣管道安全專項治理，堅決守住不發生重特大事故的底線。

會議還對歲末年初安全生產、城市保供、農民工工資發放等工作作出了部署。

四個取消，是賦予城市政府調控自主權，城市政府要因城施策，調整或取消各類限制性措施。主要包括限購、限售、限價、普通住宅和非普通住宅標準。

四個降低，是降低住房公積金貸款利率0.25個百分點；降低了首付比例，統一首套、二套房貸最低首付比例到15%；降低存量貸款利率；降低「賣舊買新」換購住房稅費負擔。

兩個增加，是透過貨幣化安置等方式，新增實施100萬套城中村和危舊房改造。年底前，將「白名單」專案的信貸規模增加到人民幣4兆。