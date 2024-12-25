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大陸連續5個月縮量續作MLF 1年期利率持平2％

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸連續5個月縮量續作MLF， 1年期利率持平2%。中通社
大陸連續5個月縮量續作MLF， 1年期利率持平2%。中通社

中國人民銀行大陸央行）25日公告，為保持銀行體系流動性充裕，當日展開人民幣3,000億元的1年期MLF操作，利率持穩於2%，本月有人民幣1.45兆元的MLF到期。這是大陸央行連續5個月縮量續作MLF。

證券時報報導，業內人士指出，MLF縮量續作反映市場流動性充裕，資金面保持寬鬆態勢。此次MLF操作只投放人民幣3,000億元，說明大陸央行對當前市場流動性狀況的判斷是充裕的，進一步大量投放的必要性較低，也可以從市場利率得到印證。

截至12月24日，銀行間7天質押回購加權平均利率（DR007）為1.4945%。12月以來，銀行間隔夜利率基本運行在1.5%下方，國有大行發行的1年期同業存單利率已降至不足1.7%，各期限資金供給都非常充裕，為平穩跨年、跨春節提供了適度寬鬆的流動性環境。

今年以來，大陸央行工具箱得到了進一步擴充，在公開市場操作中增加了國債買賣、買斷式逆回購等工具，也有條件適度平滑四季度集中到期的MLF，減輕滾續操作壓力。

10、11月大陸央行MLF操作分別淨回籠人民幣890億元、5500億元，但透過國債買賣、買斷式逆回購操作均實現了全月中長期資金的淨投放，且期限品種更為靈活。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，MLF縮量續作不代表大陸央行縮減中期市場流動性投放。他預計未來央行將持續開展買斷式逆回購操作，MLF餘額將繼續下降。目前，大陸央行流動性投放管道更加多樣，工具操作更為從容。

業內人士表示，目前國有和股份行1年期同業存單利率在1.65%附近，這類銀行投標MLF的利率不會顯著高於同業存單利率，中小銀行由於融資能力相對弱，投標MLF的利率會有所提高。

業內人士指出，如果流動性充裕，MLF投放少，利率招標機制下優先滿足高利率投標，則MLF中標利率不一定低；如果央行需要用MLF投放更多中長期資金，覆蓋更大範圍投標，估計MLF中標利率將下行。考慮到工具之間的替代性，MLF投放多其他工具就使用少，市場對此應理性、辯證看待。

中國人民銀行 人民幣 大陸央行

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