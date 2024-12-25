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大陸半導體設備支出 占全球40%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

根據摩根士丹利統計，今（2024）年大陸在晶圓製造設備上的資本支出高達410億美元（約新台幣1.4兆元），較2023年增加29%，占全球約40%。部分投資是因大陸公司想在美國實施進一步制裁前，儲備更多晶圓製造設備；更大的投資是來自中芯國際和華虹半導體等製造傳統成熟製程晶片的大陸公司。

此外，科技研究公司TechInsights發布「2025 年半導體製造市場展望」報告指出，由於終端需求改善和價格上漲，2025年設備市場預計增幅為19.6%，主要受大陸持續高需求推動。

《華爾街日報》報導，大陸最大晶圓代工廠中芯國際2023年的資本支出達75億美元（新台幣2,472億元），而疫情前一年只有20億美元（新台幣659億元）。大陸代工廠在成熟製程的全球市占率，由2017年的14%增至2023年的18%。

地緣政治加深使大陸客戶轉移在境內尋找供應商。雖然大陸許多傳統晶片仍未在全球銷售，但對美國專門製造傳統晶片的公司德州儀器（Texas Instruments）和晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）構成挑戰。

這也是為什麼近期美國計畫針對傳統晶片進行301調查的原因。但對傳統晶片獲相關設備實施出口限制可能不切實際，因為生產傳統晶片的美國公司，可能也還需要政府的資助。

先前美國政府已宣布，將向德州儀器提供16億美元（新台幣527億元），資助在美國建設新廠；同還將向格羅方德提供15億美元（新台幣494億元）補助，協助擴大半導體生產，強化美國境內供應鏈。

半導體 台幣 美國

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