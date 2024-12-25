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陸車商在歐市占 下探低點

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸汽車巨頭比亞迪。 新華社
大陸汽車巨頭比亞迪。 新華社

隨著歐盟對自大陸進口電動車加徵高達35%的關稅，大陸汽車製造商在歐洲電動車市場的占有率降至近八個月最低。

彭博引述汽車研究機構Dataforce數據表示，大陸汽車巨頭比亞迪和上汽集團旗下名爵MG等品牌，11月占據歐盟電動車註冊量的7.4%，低於10月的8.2%。這也是今年3月以來的最低水準。

歐盟此前於10月底對大陸進口電動車實施加徵關稅措施，但各家企業的稅率各異。

其中，大陸汽車製造商名爵MG的大陸國有母公司上汽集團所受的打擊最為嚴重，目前關稅總計達45%。同時，名爵MG長期以來在歐洲暢銷最近卻陷入困境，研究機構Jato Dynamics數據指，該品牌上月註冊量較去年同期跌58%。

報導稱，渴望向全球主要市場擴張的大陸汽車製造商，被美國拒諸門外後，在歐洲亦遇到阻力。從大陸海關數據可見，11月大陸全球電動車出口量減少19%，其中對歐盟的出口量下降23%。

第一財經指，本月稍早，一項管理諮詢機構羅蘭貝格為中國駐歐盟商會展開的調查也顯示，受訪的在歐盟的大陸企業中，有68%的企業稱，海外的商業環境在過去一年有所惡化，阻礙企業在當地的營運。

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