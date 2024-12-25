豐田獨資 建上海電動車廠

豐田汽車計畫在上海建立一座電動汽車工廠，主要生產凌志（LEXUS）品牌電動車，新工廠預計2027年開始生產，且將採用獨資形式。

澎湃新聞報導，分析人士認為，智慧電動浪潮已成為不可逆轉的趨勢，當中國大陸擁有全球最完備的電動車供應鏈，在此建廠生產電動車不失為明智的選擇。

2023年豐田汽車換帥，豐田章男退居幕後成為會長，原凌志總裁佐藤恒治升任豐田汽車社長，佐藤恒治剛上任就提出了新目標：到2026年，豐田集團的電動車年銷量將達到150萬輛。

然而，就在半年後，豐田調整了這一計畫—從原先的150萬輛下調至100萬輛。根據最新計畫，其將在2030年時每年生產250萬輛電動車。

在新的時間規劃下，凌志在大陸銷量難得保持正增長，只是與過去高達30%的增長率相比，增長放緩。2023年凌志在大陸全年累計銷量為18.14萬輛，年增3%。今年前11月，凌志在大陸累計銷量超過16萬輛，蟬聯進口車銷量排行榜榜首，也是目前唯一實現正增長的進口豪華汽車品牌。

特斯拉已將上海工廠當做全球主力供應點，中國大陸已在2024年成為了全球第一汽車出口國，因此凌志一旦在大陸生產後，也不排除將以上海工廠為出口基地，向全球供應其電動車產品。

特斯拉在上海獨資建廠的成功先例，凌志在大陸生產未來同樣可被期待。而豐田作為在中國大陸「最堅挺」的日本車企，透過加強在大陸投資，也能進一步展現其看好中國大陸市場的信心及與中國大陸汽車行業同頻共振的決心。