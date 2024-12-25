陸明年擬發13兆特別國債 發行額度將寫新高

路透引述消息人士稱，北京當局已同意在明（2025）年發行人民幣3兆元（約新台幣13.45兆元）的特別國債，這將是有紀錄以來發行額度最高的一次，以重振步履蹣跚的經濟，力拚明年GDP持續「保5」，並應對川普2.0將帶來的關稅衝擊。

明年新發行的特別國債將相當於2023年國內生產毛額（GDP）的2.4%。

路透引述知情人士稱，大陸領導人日前同意將明年財政赤字率目標提高至占大陸GDP的4%，創下歷史最高水準；同時維持5%左右的經濟成長目標。

大陸明年特別國債發行概要

人民幣3兆元特別國債發行計畫也遠超今年人民幣1兆元發行量。在大陸，特別國債籌集資金都有專門的特殊用途，主要為服務國家的大型戰略性領域，是專款專用，不是針對政府預算赤字的融資，而是為了實施某種特殊的國家政策而發行的國債，因此不計入財政赤字。

知情人士稱，作為明年計畫的一部分，明年預計將透過發行人民幣1.3兆元長期特別國債，用於資助「兩重」和「兩新」的項目。「兩重」項目意指國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設項目，深入實施城市更新行動和危舊房改造，包括鐵路、機場和國安設施等；「兩新」則是指推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。

另外籌集的人民幣1兆元會用於「新質生產力」，也就是電動汽車、機器人、半導體和綠色能源等先進製造業；其餘資金則會於大型國有銀行的資本重組，因為這些銀行正面臨利潤縮水、利潤下滑和不良貸款上升的困境。

華僑銀行亞洲宏觀研究主管Tommy Xie指出，此次發行計畫「超出了市場預期」，加上大陸中央政府是唯一有能力增加槓桿的實體，中央層面任何債券發行都被視為積極進展，或為經濟增長提供增量支持。

與此同時，大陸全國財政會議23至24日在北京召開，會議指出2025年要實施更加積極的財政政策，並提高財政赤字率、安排更大規模政府債券、大力優化支出結構、用力防範化解重點領域風險與增強對地方移轉支付、增加地方財力等五招施力。