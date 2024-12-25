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陸民理財 存款占比七成

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

儘管大陸官方力求穩住房市和股市，鼓勵民眾投資，近期大陸一項針對民眾投資意願調查結果顯示，大陸民眾理財方式中，比例最高的仍是將錢存在銀行，占比高達七成，顯示民眾對大陸經濟和股市前景並不樂觀。

據香港經濟日報，上海交大中國金融研究院與螞蟻集團研究院等近日發布「中國居民投資理財行為研究報告」，於今年七月至九月調查一萬三千多名成年的支付寶活躍用戶，覆蓋大陸各地區、各年齡段和各行業，調查他們的金融健康度和投資理財。

結果顯示，大陸民眾投資組合偏保守謹慎，資產配置主要集中於儲蓄和債券，銀行存款類投資比例高達百分之七十四，還有四成一表示將增加銀行存款。而股票是減持意願最高的資產類別，其次是投資性房產。

大陸證券時報報導，螞蟻集團研究院數據與模型研究總監王芳表示，投資者配置存款、債券型基金等穩健型資產更多，說明投資理財風險偏好在下降，權衡風險和收益時更關注風險，透過配置更多穩健資產來降低投資風險。

報告顯示，基金持有時間在一年以內的用戶占比高達六成六，當市場表現不如預期時，投資者可能會因為長期的不確定性和損失厭惡心理而選擇退出市場。上海交大高級金融學院教授吳飛指，居民理財產品配置仍偏謹慎，大部分居民基金持有仍呈現「短期化」特徵，追漲殺跌現象改善有限。

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