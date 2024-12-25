強拉經濟 陸擬發13.5兆特別國債

路透昨引述消息報導，北京計畫明年發行人民幣三兆元（約台幣十三點五兆元）特別國債，以提振經濟，規模將是有史以來新高。這筆款項將主要刺激消費、創新投資和國有銀行資本重組。

大陸自今年九月下旬起陸續推出經濟刺激措施，但成效有限，消費和投資仍疲弱。上述報導指，明年計畫發行的特別國債規模，遠高於今年的人民幣一兆元，以應對川普明年一月就任總統後，預期對大陸進口商品加稅帶來的衝擊，以及通縮等經濟困境。

知情人士稱，特別國債中的一點三兆元人民幣將用於「兩新」和「兩重」計畫。前者指大規模設備更新和消費品以舊換新政策，後者指國家重大戰略和重點領域的安全能力建設，例如鐵路、機場、農業設施等建設。此外，超過一兆元人民幣將用於投資「新質生產力」，包括電動車、機器人、半導體、綠色能源等先進製造業。剩餘資金則將用於對國有大行注資，以擺脫利潤縮水、不良貸款增加等困境。

三兆元人民幣相當於去年大陸國內生產總值（ＧＤＰ）百分之二點四。路透此前報導，大陸明年財政赤字率目標可能超越今年的百分之三，提高至百分之四。這類目標通常要到明年三月舉行的全國兩會（人大、政協會議）才會正式公布。

華僑銀行亞洲宏觀研究主管Tommy Xie指，此次發行計畫「超出市場預期」，加上大陸中央政府是唯一有能力增加槓桿的實體，中央層面任何債券發行都被視為積極進展，或為經濟成長提供支持。

全國財政會議：提高赤字率

北京近期一再宣示明年將實施更積極財政政策。大陸昨召開全國財政工作會議，延續中央經濟工作會議基調，提出五大積極財政政策，其中包括：提高財政赤字率；安排更大規模政府債券；優化支出結構，更重視惠民生、促進消費；持續防範化解重點領域風險，及進一步增加對地方轉移支付等。會議並提出明年專注於六方面工作，包括支持擴大國內需求；加大消費品以舊換新支持力度，積極擴大有效投資等。大陸全國住房城鄉建設工作會議昨也在北京舉行，料依據中經會定調，推動房地產市場止跌回穩。

大陸總理李強廿三日在國務院憲法宣誓儀式上談及明年經濟情勢，坦言經濟社會發展仍面臨不少挑戰，但要迎難而上，要與各種不確定因素搶時間，鞏固經濟回升向好。