德陽煉鋼煙氣電除塵器 獲世界之最
大陸重型機械工業協會發布2024年重型機械「世界之最」科技成果認定結果，國機重裝研製的13.5米直徑圓筒形煉鋼煙氣電除塵器，被認定為世界最大直徑圓筒形煉鋼煙氣電除塵器。
據悉，該裝備可確保全冶煉過程煙氣粉塵排放，均符合鋼鐵行業煙氣粉塵的排放標準，助推環保事業發展與重型機械裝備高端化、智能化、綠色化發展。
重型機械「世界之最」科技成果，是指經大陸重型機械工業協會認定的，通過自主創新或協同創新突破關鍵技術，達到或超過國際先進水準，其中至少一項關鍵技術指標創造，並在認定之日仍保持同類產品世界之最。
國機重裝總部位於四川省德陽市。為實現大型轉爐煉鋼煙氣超淨處理及其資源回收利用，有效降低轉爐煉鋼煙氣碳排放，國機重裝開展了煙氣處理新工藝研究，開發採用13.5米直徑超大型圓筒形電除塵裝備、多功能智能型噴霧除塵冷卻器等多項裝備，實現了大型轉爐一次煙氣穩定超淨排放。
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