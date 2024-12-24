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國台辦前主任劉結一 再度出任大陸全國政協發言人

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦前主任劉結一，再度出任大陸全國政協發言人，圖為今年3月3日劉結一以發言人之姿在大陸全國政協新聞發布會亮相。記者廖士鋒／攝影
大陸國台辦前主任劉結一，再度出任大陸全國政協發言人，圖為今年3月3日劉結一以發言人之姿在大陸全國政協新聞發布會亮相。記者廖士鋒／攝影

大陸國台辦前主任劉結一，在卸任後於今年3月大陸全國兩會期間，擔任政協發言人，如今大陸全國政協再度確定，明年初的兩會期間，劉結一將再度出任大陸全國政協發言人。

據新華網消息，大陸全國政協第十四屆第二十九次主席會議24日在北京召開，中共中央政治局常委兼政協主席王滬寧主持並發表談話。

消息指，會議原則通過「全國政協2025年協商計劃」，審議通過「全國政協常委會學習講座2025年參考選題」、「全國政協主席會議2025年學習計劃」，「全國政協辦公廳關於2024年委員履職情況和組織開展委員履職『服務為民』活動、委員集中學習培訓等情況的報告」。

會議研究召開大陸全國政協十四屆三次會議的有關事項。「會議確定，全國政協常委、外事委員會副主任劉結一為全國政協十四屆三次會議新聞發言人」。

此外，會議審議通過了全國政協十四屆常委會第十次會議議程（草案）和日程、全國政協2024年開展對外交往工作情況的報告、全國政協辦公廳及各專門委員會2024年工作總結，決定將上述草案、報告和工作總結提請全國政協十四屆常委會第十次會議審議。

公開資料顯示，劉結一現年67歲，曾長期在外事部門工作，2018年3月接任中共中央台辦、國台辦主任，2022年12月交棒給現任國台辦主任宋濤，爾後當選大陸全國政協「對外友好界」界別委員、以及政協常委，並出任大陸全國政協外事委員會副主任，今年7月30日，大陸全國政協旗下的「中國經濟社會理事會」改組，劉結一當選為副主席。

今年3月3日下午，大陸全國政協十四屆二次會議舉行首場新聞發布會，劉結一首次以大會新聞發言人身份亮相，並回答記者提問。按往例，明年大陸兩會期間，劉結一也將在記者會上先通報政協會議的議程安排、並回答媒體提問。

劉結一

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