北京強化電競產業 推賽事經濟

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京元宇科幻未來技術研究院，在首鋼園內的展區。圖／本報北京傳真
北京元宇科幻未來技術研究院，在首鋼園內的展區。圖／本報北京傳真

北京電競創新發展大會日前在首鋼國際會展中心舉辦。本次大會發布「2024北京電競產業發展趨勢報告」、「北京市電競人才評級標準」，電競行業協會、電競廠商、電競賽事製作機構、直轉播平台、俱樂部等相關人士，共議進一步推動北京電競產業實現業態創新與產業提質。

中國大陸擁有目前全球最大的電子競技用戶群體，行業營收也居於世界前列。本次大會發布的「2024北京電競產業發展趨勢報告」指出，電子競技國際化競爭加劇，全球各大城市對電競「賽事經濟」效應的認可度進一步提升，對頭部（頂端）電競資源的爭奪日趨激烈。

北京作為具有得天獨厚電競產業發展優勢和發展潛力的城市，於2020年在大陸率先創立以城市命名的電競活動品牌—「電競北京」系列活動，幾年來「電競北京」系列活動持續深入開展，帶動北京電競產業活力提升。

今年北京依託王者榮耀KPL年度總決賽及多元電競IP跨界活動提升關注度，於電競話題熱度榜排名第二。在今年舉辦的王者榮耀共創之夜和KPL年度總決賽中，跨省市購票用戶占比均超過八成，帶動直接經濟效益約3.03億元人民幣，其中對旅遊的拉動規模約2.34億元。

北京市電子競技產業發展協會秘書長張雨豪介紹，未來會有更多電競賽事依託北京的雙奧場館優勢落地北京，明年協會將聯合各區發布北京的賽事分級標準，並繼續結合各種泛電競資源，打通促進消費的管道。

最新資料顯示，2024年在電子競技全球化和主流化國際背景下，大陸電子競技產業實際銷售收入275.68億元，用戶規模4.90億。大陸電子競技產業收入重回增長軌道，電競新業態持續擴展。大陸企業持續深耕海外市場，在賽事品牌出海領域領先全球，俱樂部在國際電競大賽中成績斐然。

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