大陸2024年半導體併購31件 類比晶片材料成熱點

大陸半導體在下半年迎來「併購熱」。根據Wind數據，自今年年初以來，一共31起半導體併購事件首次公布，其中超一半的事件首次披露時間在9月20日之後。在這31起半導體併購事件中，半導體材料和類比晶片最多，共14起，占比近一半。

第一財經日報報導，在今年首次披露的半導體併購事件中，有7家併購方來自類比晶片領域，包括鍇威特、希荻微、晶豐明源、納芯微等。

10月22日，晶豐明源宣布透過定增方式收購四川易沖的控制權。晶豐明源和四川易沖均重點布局電源管理晶片。它在併購預案中提到，公司與四川易沖具有很強的業務協同性，可豐富手機和汽車產品線，同時在客戶和供應鏈產生優勢互補。

包括上述併購在內，類比晶片併購方都來自電源管理、信號鏈或功率IC方面，具體併購事件如下：宏微科技收購常州棉創電子100%股權，納芯微人民幣10億元全資收購麥歌恩，鍇威特增資眾享科技獲51%股權，晶華微收購智芯微部分股權，希荻微接連併購Zinitix和誠芯微股權。

今年以來，有7家半導體材料公司發起併購，其中3家為上游矽片廠商，分別是立昂微、TCL中環，和有研矽。2家為半導體製造設備提供原材料，為中巨芯和艾森股份。

另外2家是提供半導體封裝原材料的公司，但併購標的是同一家：華威電子起先和德邦科技接洽併購，宣告失敗後轉向華海誠科，目前華海誠科定增收購華威電子70%股權正在進展中。

4家分別來自醫藥、化工和商貿及貴金屬的企業，跨界併購半導體資產也引起廣泛關注：雙成藥業定增收購奧拉股份100%股權，百傲化學增資芯慧聯獲其46.6667%股權，友阿股份定增收購深圳尚陽通100%股權，先導科技併購萬業企業獲控制權。

今年3月，關於大陸封測龍頭企業長電科技的2起併購頗受矚目，在長電科技宣布人民幣45億元收購晟碟半導體80%股權後不久，長電科技自己的控制權也發生變更，華潤集團以人民幣117億元取得長電科技的控制權。

相較而言，數位電路領域內發生的併購不多，僅2起，併購方分別為兆易創新和雲天勵飛2家公司。其中兆易創新及聯合出資方以人民幣5.8億元收購蘇州賽芯70%股份。

CIC灼識諮詢執行董事余怡然認為，標的企業的核心業務大多集中於半導體產業中上游，本身存在競爭激烈、布局分散等問題。「併購重組將有利於標的企業更好融資實現資源分享，進一步融合產業鏈技術，並幫助標的企業拓展原有市場、提升品牌影響力。」