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陸再傳車企暴雷！一汽吉林陷經營困境 6月停產且未發工資

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
一汽吉林自今年6月起就因銷量不如預期而停工停產，且自8月起就未發放工資。圖／取自公司官網
一汽吉林自今年6月起就因銷量不如預期而停工停產，且自8月起就未發放工資。圖／取自公司官網

繼威馬汽車、高合汽車、極越汽車等多家車企出事後，大陸再傳車企暴雷！具有國有車企背景的一汽吉林汽車公司早已深陷經營困境，自今年6月起就因銷量不如預期而停工停產，且自8月起就未發放工資。

第一財經日報報導，多名員工表示，自從8月起一汽吉林就沒有發放工資，希望一汽集團領導與員工座談，給出相應解決方案。

接近一汽吉林的人士認為，一汽吉林產品研發未跟上市場節奏，同時在新能源領域布局緩慢。隨著競爭加劇，一汽吉林陷入經營困境。

官網信息顯示，一汽吉林在售乘用車包括燃油車產品鴻雁、鴻雁pro，新能源產品森雅鴻奕EV和鴻鵠（增程混動）。一汽吉林一名內部人士表示，公司在今年6月左右就已停產。

一汽吉林前身是一汽吉林輕型車廠，始建於1983年。1991年6月，經大陸國有資產管理局批准，一汽吉林輕型車廠被兼併為一汽直屬企業。2004年1月，一汽吉林輕型車廠正式登記註冊為一汽吉林汽車有限公司，成為中國一汽的全資子公司，與一汽奔騰、一汽豐田、一汽大眾、一汽紅旗等品牌同屬一級。

金融界報導，數據顯示，2017年至2019年，一汽吉林銷量分別為5.6萬輛、2.7萬輛、3,520輛。自2016年開始，一汽吉林陷入虧損，三年累計虧損超過人民幣30億元，成為一汽集團的不良資產。2019年上半年，一汽吉林虧損人民幣5.11億元，資產總額人民幣30億元，負債人民幣33.58億元，已資不抵債。

在此期間，一汽吉林曾謀劃混改。2019年10月，一汽吉林增資項目在上海產權交易所掛牌交易，專案擬募集資金人民幣15億元。2019年12月，山東寶雅新能源汽車以人民幣15億元，獲得一汽吉林70.5%股權，一汽集團持股比例降低至29.5%。

然而，混改並未能改變一汽吉林的困境。雖然公司在2021年初恢復了生產，並對旗下森雅品牌進行了重新定位，但新車森雅鴻雁的銷量依舊低迷。據終端數據顯示，2022年森雅鴻雁銷量為1,051輛，2023年更是降至415輛。目前，該車型已處於停產停售狀態。

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