快訊

耶誕前夕傳悲劇！美國境內美航航班因「技術問題」癱瘓 停飛後現況曝

開車突昏迷！副駕妻急按示警燈「仍連撞4車」 新北男無呼吸心跳搶救中

陸11月化妝品消費大減26% 女性追求國產「平替」不再買專櫃

中央社／ 上海24日電
中國大陸消費降級，原本相對堅挺的化妝品消費也受到動搖。圖／ingimage
中國大陸消費降級，原本相對堅挺的化妝品消費也受到動搖。圖／ingimage

中國消費降級，原本相對堅挺的化妝品消費也受到動搖。根據中國國家統計局發布，今年11月份化妝品消費年減26%。比起國外專櫃彩妝，如今的中國女性消費者更偏好平價的國產品。

三聯生活週刊今日報導，近幾年中國消費雖有所降溫，但女性消費能力相對堅挺，尤其是化妝品消費一直保持高速成長。然而中國國家統計局公布最新的消費數據顯示，今年11月份的化妝品消費較去年同期大降26%。

報導引用過去數據指出，2019年社會消費品零售總額年增8%，其中化妝品類增速為13%，強於一般消費品。即使在疫情爆發的2020年，社消增速年減4%，化妝品仍保持10%左右的成長。

但是從2022年開始，化妝品類的消費開始明顯放緩，2022年社消年減0.2%，化妝品消費年減4.5%。2023年，社消增速為7.2%，化妝品消費增速只有5.1%。到了今年11月，社消增長3%，而化妝品較去年同期減少26.4%。女性的化妝品消費呈現出加速下跌的趨勢。

報導指出，中國化妝品消費暴跌，意味女性化妝品消費開始降級，「平替之風」吹進女性化妝品市場。過去中國女性以購買外國專櫃彩妝為主，現在轉向更實惠的本土品牌；而當價位較高的外國化妝品賣得越來越少，中國化妝品消費總金額就快速下降。

從中國化妝品進口數據來看，2018年進口化妝品曾經高速成長81%；2022年首次下降，年減10%；到了2023年繼續大幅下跌15%，創下10年新低。與此同時，中國美妝品牌快速崛起，2023年，國產美妝銷售額年增21%，市占率達50.4%，首次超越海外化妝品品牌。

記者實際走訪上海外灘附近一家百貨公司，一樓的海外化妝品專櫃冷冷清清，地下一樓的中國平價美妝品牌有不少人潮。以口紅價位比較，海外美妝品牌一支人民幣200元（下同，約新台幣900元），而中國平價美妝品牌一支70元，還有買2送1的促銷活動。

報導指出，女性一向有較強的購物興趣和意願，是消費的風向標，當中國女性也開始消費降級，體現了當前社會的整體消費趨勢。

上海 化妝品 美妝

延伸閱讀

葡萄王「無水保養」技術 獲首爾國際發明展大會特別獎

轉攻美妝圈！王齊麟成為2025 「DIOR BEAUTY台灣形象大使」演繹曠野之心香氛系列男友力Max

別再把衣服往椅子掛了！隨手保持6個好習慣 家住上十年都不會髒亂

元旦起擴大癌症篩檢 預估5年服務1200萬人次

相關新聞

比亞迪巴西蓋廠 逾百陸籍工人被曝沒尊嚴「堪比奴隸」

據路透報導，巴西東北部巴伊亞州當地勞工檢察官辦公室在周一的新聞發布會上說，巴西官員在中國電動汽車生產商比亞迪位於當地的一...

寧德時代推磐石底盤 稱時速120公里正面碰撞不起火、不爆炸

近期電動車衝撞爆炸起火事故成為電動車安全隱憂，大陸電池巨頭寧德時代24日在上海舉辦底盤新品發布會，新推出磐石底盤，據稱在...

陸11月化妝品消費大減26% 女性追求國產「平替」不再買專櫃

中國消費降級，原本相對堅挺的化妝品消費也受到動搖。根據中國國家統計局發布，今年11月份化妝品消費年減26%。比起國外專櫃...

大陸2024年半導體併購31件 類比晶片材料成熱點

大陸半導體在下半年迎來「併購熱」。根據Wind數據，自今年年初以來，一共31起半導體併購事件首次公布，其中超一半的事件首...

陸再傳車企暴雷！一汽吉林陷經營困境 6月停產且未發工資

繼威馬汽車、高合汽車、極越汽車等多家車企出事後，大陸再傳車企暴雷！具有國有車企背景的一汽吉林汽車公司早已深陷經營困境，自...

價格戰「後遺症」來了 陸車市前11個月零售損失近8000億元

今年大陸車企持續大打價格戰，中國汽車流通協會專家委員會（簡稱「流通協會」）成員李顏偉表示，若以去年1月市場折扣和新車成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。