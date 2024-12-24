因應川普2.0 傳大陸明年將發行13.5兆特別國債「史上最高」

大陸為振興經濟不斷釋出財政刺激措施，北京當局據傳已同意在明年發行人民幣3兆元（約新台幣13.5兆元）的特別國債，這將是大陸特別國債發行有紀錄以來最高的額度，顯示北京願意為了應對通貨緊縮進一步舉債。

路透引述消息人士報導，大陸擬在2025年發行的特別國債額度，遠遠超過2024年的人民幣1兆元，此舉是為了因應美國總統當選人川普，他在明年初入主白宮後可能會對美國自大陸進口的產品加徵關稅。

知情人士稱，作為明年計畫的一部分，明年預計將通過發行人民幣1.3兆元長期特別國債，用於資助「兩重」和「兩新」的項目。「兩重」項目意指國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設項目，深入實施城市更新行動和危舊房改造，包括鐵路、機場和國安設施等；「兩新」則是指推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。

另外籌集的人民幣1兆元會用於「新質生產力」，也就是電動汽車、機器人、半導體和綠色能源等先進製造業；其餘資金則會於大型國有銀行的資本重組，因為這些銀行正面臨利潤縮水、利潤下滑和不良貸款上升的困境。

關於大陸傳出發行人民幣3兆元的特別國債，華僑銀行亞洲宏觀研究主管Tommy Xie表示，此次發行「超出了市場預期」。由於大陸的中央政府是唯一有能力增加槓桿的實體，中央層面的任何債券發行都被視為積極的進展，可能為經濟增長提供增量支持。

大陸在2024年《政府工作報告》提出，從當年度開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，並在2024年先發行人民幣1兆元。路透指出，大陸一般不會將超長期特別債券納入年度預算計劃，因為大陸將這些工具視為根據需要為特定項目或政策目標籌集資金的非常措施。