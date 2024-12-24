寧德時代推磐石底盤 稱時速120公里正面碰撞不起火、不爆炸

近期電動車衝撞爆炸起火事故成為電動車安全隱憂，大陸電池巨頭寧德時代24日在上海舉辦底盤新品發布會，新推出磐石底盤，據稱在帶電情況下可達到120km/h正面碰撞不起火、不爆炸的超高安全。

綜合IT之家、財聯社等陸媒報導，寧德時代（上海）智能科技董事總經理楊漢兵表示，寧德時代磐石底盤是CIIC超高安全旗艦版本底盤。

寧德時代方面指出，磐石底盤是一套以電為中心的CIIC一體化智慧底盤，主打智慧和安全，定位高效安全底座。寧德時代稱，基於該底盤打造的車輛，上車身吸收碰撞能量15%，而更堅固的CIIC底盤碰撞吸收能量85%。經中汽研實測，配備了該底盤的試裝車，在120km/h的車速下正面100%撞擊，可以做到不起火不爆炸。

而寧德時代自己也進行120km/h正面柱碰試驗，柱碰的承力面積僅為正碰的1/6，相同車速下碰撞受損更加嚴重，而在 120km/h 的速度下柱碰，單位面積碰撞壓力是56km/h的21倍。在碰撞的一瞬間，高壓即下電，靜止12小時後不起火不爆炸。

寧德時代稱，磐石底盤採用「立體仿生龜甲結構」，車體與能量艙上下一體；「航母式阻攔結構」可以讓車輛逐級減速，降低侵入速度；「潛艇級熱成型鋼和航天級鋁合金」，則可以提高底盤支撐強度；還有「高韌性絕緣膜」，可以吸收電芯內部碰撞能量。

該款底盤將首發在阿維塔產品，其實阿維塔3月就曾和寧德時代共同宣布，阿維塔將成為全球首家採用寧德時代磐石底盤的新能源品牌。阿維塔科技總裁陳卓也在底盤發布會上再次強調了該首發合作。

近年多有駕駛電動車爆炸新聞，多數分析認為爆炸起火關鍵在於電池，特別在衝撞後起火風險大增，而爆炸起火後要滅火也很困難。大陸國家消防救援局11月記者會上坦承，對於電動車起火滅火救援問題仍無解，只能不斷呼籲民眾在充電、用電上注意預防。