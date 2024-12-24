快訊

耶誕前夕傳悲劇！美國境內美航航班因「技術問題」癱瘓 停飛後現況曝

開車突昏迷！副駕妻急按示警燈「仍連撞4車」 新北男無呼吸心跳搶救中

陸8省市公布2025年首季發債計畫 規模逾1.34兆元

中央社／ 台北24日電

陸媒報導，截至23日下午，中國已有8個省市公布2025年第1季地方政府債券發行計劃，規模超過人民幣3000億元（下同，約新台幣1.34兆元）。

據第一財經統計，已有8個地方政府，包括四川、福建、河北、貴州、雲南、海南、甘肅、寧波等地，在「中國債券信息網」上公布2025年第1季地方政府債券發行計劃，合計約3387億元，其中新增債券約1041億元，再融資債券約2346億元；四川、海南兩地更計劃在2025年1月下旬發行新增債券。

在中國地方財政收支矛盾較大，政府投資更依賴發行債券籌資的狀況下，2025年第1季地方政府債券發行規模、投向等是觀察財政發力的重要窗口。

中國財政部早在11月就表示正在制定2025年地方債額度提前下達的工作方案。按照全國人大常委會授權，國務院在當年新增地方政府債務限額（包括一般債務限額和專項債務限額）的60%以內，提前下達下一年新增地方政府債務限額，以便地方加快發債進度，保障重點領域重大項目資金需求。

據官方數據，2024年新增債務限額為4.62兆元，按60%上限比例計算，2025年提前下達新增債務限額將低於約2.77兆元。專家普遍預計提前下達額度將超過2兆元，加上地方已獲得2兆元用於置換隱性債務的再融資債券額度，預計2025年第1季發債規模將超過1兆元。

中央財經大學教授溫來成表示，部份地方政府公布發債計畫，意味著2025年部分新增債務額度已提前下達至各省市，預計這一額度可能在2.7兆元左右。

他說，最近2兆元置換隱性債務的再融資債券發行，僅用1個多月時間完成，地方發債積極性高。在當前地方財政較困難的情況下，地方對債券資金需求旺盛，預計明年發債進度要快於今年。

中國城投五十人論壇秘書長胡恒松認為，2025年的經濟發展形勢會更為複雜，因此2025年上半年，特別是第1季的專項債發行進度會加速，尤其是用於置換隱性債務的部分，將助於降低地方政府財務負擔。同時，土地儲備專項債券隨時可能會重啟，有可能加大發行規模，用於對沖房地產下行壓力，也有助於加速上半年專項債發行進度。

據中國財政部數據，2022年至2024年的第1季，地方政府債券發行規模均超過1兆元，分別約1.8兆元、2.1兆元、1.6兆元。

地方債 經濟發展

延伸閱讀

債券ETF規模增到3兆台幣！專家：川普上任、買債領息最安全...00959B鎖定票息率前10%

談2025年中國經濟社會情勢 李強：面臨不少挑戰

台股ETF受益人再創高 海外科技、金融主題ETF受青睞

投信：債券ETF 再跌有限

相關新聞

比亞迪巴西蓋廠 逾百陸籍工人被曝沒尊嚴「堪比奴隸」

據路透報導，巴西東北部巴伊亞州當地勞工檢察官辦公室在周一的新聞發布會上說，巴西官員在中國電動汽車生產商比亞迪位於當地的一...

寧德時代推磐石底盤 稱時速120公里正面碰撞不起火、不爆炸

近期電動車衝撞爆炸起火事故成為電動車安全隱憂，大陸電池巨頭寧德時代24日在上海舉辦底盤新品發布會，新推出磐石底盤，據稱在...

陸11月化妝品消費大減26% 女性追求國產「平替」不再買專櫃

中國消費降級，原本相對堅挺的化妝品消費也受到動搖。根據中國國家統計局發布，今年11月份化妝品消費年減26%。比起國外專櫃...

大陸2024年半導體併購31件 類比晶片材料成熱點

大陸半導體在下半年迎來「併購熱」。根據Wind數據，自今年年初以來，一共31起半導體併購事件首次公布，其中超一半的事件首...

陸再傳車企暴雷！一汽吉林陷經營困境 6月停產且未發工資

繼威馬汽車、高合汽車、極越汽車等多家車企出事後，大陸再傳車企暴雷！具有國有車企背景的一汽吉林汽車公司早已深陷經營困境，自...

價格戰「後遺症」來了 陸車市前11個月零售損失近8000億元

今年大陸車企持續大打價格戰，中國汽車流通協會專家委員會（簡稱「流通協會」）成員李顏偉表示，若以去年1月市場折扣和新車成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。