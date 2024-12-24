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避險為王！大陸民眾理財7成為銀行存款 投資集中儲蓄債券

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸學院與民間機構一項針對2024年大陸民眾投資意願調查結果顯示，大陸民眾投資比例最高的資產仍是將錢存在銀行，佔比七成。圖／中通社
大陸學院與民間機構一項針對2024年大陸民眾投資意願調查結果顯示，大陸民眾投資比例最高的資產仍是將錢存在銀行，佔比七成。圖／中通社

儘管大陸官方力穩股市，並鼓勵民眾投資股市，但近期大陸學院與民間機構一項針對2024年大陸民眾投資意願調查結果顯示，大陸民眾理財方式中，比例最高的仍是將錢存在銀行，佔比七成，其他公募基金與債券則各佔據三成左右。值得注意的是，有四成的民眾計畫增持銀行存款，有兩成民眾表示要減持股票，意願仍與官方意願相悖而行。

香港經濟日報報導，上海交通大學中國金融研究院聯合螞蟻集團研究院和螞蟻理財智庫20日發布2024年《中國居民投資理財行為研究報告》，該研究於今年7月至9月調查了1萬3,821位18周歲以上支付寶活躍用戶，覆蓋大陸各地區、各年齡段、各行業，了解他們的金融健康度和投資理財行為。

結果顯示，大陸民眾投資組合偏保守謹慎，資產配置主要集中於儲蓄、債券，銀行存款類投資比例高達74%，41%表示將增持銀行存款。此外，股票是減持意願最高的資產類別，22%的人表示將減持，其次是投資性房產（21%）。

界面新聞報導，《報告》發現，2024年開設養老金帳戶的受訪者佔比從去年的38%躍升至56%，已購買養老金產品的受訪者比例也從24%提高至37%。顯示大陸民眾對於養老金的關注度正在提升。

《證券時報》報導，螞蟻集團研究院數據與模型研究總監王芳表示，投資者配置存款、債券型基金等穩健型資產更多，說明投資理財風險偏好在下降，權衡風險和收益時更關注風險，通過更多配置穩健資產來降低投資風險。

報告顯示，基金持有時間在一年以內的用戶佔比高達66%，當市場表現不如預期時，投資者可能會因為長期的不確定性和損失厭惡心理而選擇退出市場。上海交通大學上海高級金融學院教授吳飛指：「居民理財產品配置仍偏謹慎，大部分居民基金持有仍呈現『短期化』特徵，追漲殺跌現象改善有限。」

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