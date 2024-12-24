中國央視揭網遊限玩令漏洞 23日A股遊戲股大跌

中國實施防範未成年人沉迷網路遊戲措施已逾3年，但央視近日曝光管制存在漏洞，一些未成年人透過租用帳號躲避管制，還有公司安排未成年人從事遊戲代練代打。23日A股開盤，網路遊戲概念股震盪走低。

中國國家新聞出版署2021年發布「關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知」後，所有網路遊戲用戶均須使用有效實名身分訊息登錄遊戲，且所有網路遊戲企業僅可在規定時間內向未成年人提供網路遊戲服務。

但據中國官媒央視節目「焦點訪談」22日報導，一些未成年人為避開限制玩網路遊戲，除了會使用家長的個資註冊帳號，也會在網路上租用成年人遊戲帳號，也就是所謂的「暢玩服務」。

江蘇一名張姓女士表示，她9歲的孩子沉迷於手機遊戲，孩子為規避防沉迷系統限制，租用遊戲帳號，不到一個月的時間就花費人民幣約2000元（約新台幣8900元）。

雖然在今年施行的「未成年人網絡保護條例」中規定，網路產品和服務提供者不得為未成年人提供遊戲帳號租售服務。但據「焦點訪談」記者調查，在投訴平台上，關於「向未成年人出租遊戲帳號」的相關投訴卻不少。

報導指出，在APP、租號網站、電商平台上的租號店鋪上，都可看到租用他人帳號的服務，該服務是按小時、按天計算，價格從一兩毛錢到幾十塊錢不等，全程無須身分核實。

報導提到，還有部分遊戲代練公司安排未成年人替人「代練」，也就是帳號持有者花錢請他人來替自己完成遊戲任務。在滿足未成年人遊戲需求同時，還為其提供賺錢機會，從中賺取差價。

據星島日報報導，23日中國A股開盤，網路遊戲概念股大幅下跌。冰川網絡、星輝娛樂均跌超過11%，盛天網絡、完美世界遊族網絡等挫逾5%。據新浪財經數據顯示，星輝娛樂今天仍續跌。