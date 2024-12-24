豐田擬首度在中國獨資建新廠 瞄準純電動車市場

日媒引述知情人士披露，豐田汽車將首度在中國上海新建獨資新廠，製造旗下高檔車品牌凌志（Lexus）為主的純電動車（EV），希望搶攻當地市場。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，知情人士透露，這間新廠目標在2027年前後開始營運，主要為中國市場生產凌志車款。凌志2023年在中國的銷售量約為18萬輛。

豐田汽車（Toyota Motor）此舉正逢其他日本車廠在中國市場節節敗退，同時象徵豐田汽車在中國市場改變策略，打破過往以合資的模式營運當地業務的做法。

豐田汽車原本透過兩間合資公司在中國製造汽車，其中包含與中國第一汽車集團合資的「一汽豐田」，以及與廣州汽車集團合資成立的「廣汽豐田」。2023年這兩間公司在中國的產量共175萬輛車；而凌志銷往中國市場的汽車主要從日本出口。

中國2018年放寬規定，允許外國電動車及其他新能源車輛製造商以獨資的方式進入當地市場。美國電動車大廠特斯拉（Tesla）當年就決定進駐中國，並開始獨資營運純電動車廠。

電動車已經在中國普及，而當地也擁有完整的供應鏈。

報導分析，對於中國而言，豐田汽車在當地生產高附加價值的凌志車款有助於留住外資。豐田據信是第一家在中國獨資設廠的日本汽車製造商。

日本車廠與電動車大廠比亞迪（BYD）等中國本土廠商競爭激烈，且在中國市場的表現持續處於劣勢。

本田（Honda）和日產汽車（Nissan Motor）2023年在中國的銷量比2022年減少超過10%。三菱汽車（Mitsubishi Motors）則在2023年10月宣布退出中國市場的生產與銷售，日產也在中國削減10%產能。

不過，與其他日本車商相比，豐田的銷量下滑幅度較小。2023年豐田在中國的銷量為190萬輛，僅下降2%。凌志表現相對穩定，成長3%。

凌志規劃2030年前銷售100萬輛純電動車款，也希望2030年前銷往中國、北美、歐洲的車輛均為純電動車，目標到了2035年在全球銷售的車款都是純電動車。