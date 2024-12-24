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陸宣示明年實施更積極財政政策 將提高赤字率

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸全國財政會議近期召開，提出2025年要實施更加積極的財政政策。（美聯社）
大陸全國財政會議近期召開，提出2025年要實施更加積極的財政政策。（美聯社）

大陸全國財政會議近期召開，會議指出2025年要實施更加積極的財政政策，並推出提高財政赤字率、安排更大規模政府債券、大力優化支出結構、用力防範化解重點領域風險與增強對地方移轉支付，增加地方財力等五招施力。

央視報導，全國財政工作會議12月23至24日在北京召開。會議除了對2024年財政工作進行回顧外，也對2025年財政工作進行討論。

大陸財政部長藍佛安表示，要大力推進財政科學管理，推進零基預算改革，全面深化財稅體制改革，有效防範化解地方政府債務風險，堅決兜牢基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）底線，加大財會監督力度，提升財政治理效能。

會議指出，2025年要重點做好六方面工作：

一、支持擴大國內需求。值得注意的是，會議內容提及要「適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金」，提高城鄉居民醫保財政補助標準，大力提振消費。加大消費品以舊換新支持力度等；積極擴大有效投資，合理安排債券發行，以政府投資有效帶動更多社會投資；

二、支持現代化產業體系建設。著力提升科技創新能力，全力支持關鍵核心技術攻關；

三、支持保障和改善民生。突出就業優先導向，支持教育強國建設，健全人口發展支持政策體系，促進衛生健康事業發展，織密扎牢社會保障網；

四、支持城鄉區域融合發展。確保國家糧食安全，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，有序推進鄉村發展和建設，大力推進新型城鎮化，促進區域協調發展；

五、支持生態文明建設。深化橫向生態保護補償機制建設。加強生態保護和修復，穩步推進碳達峰碳中和，推動重點行業領域綠色低碳轉型；

六、支持高水平對外開放。積極參與全球經濟治理，深入參與多雙邊財經議題討論。完善關稅等進出口稅收政策，深化與「一帶一路」國家合作。

藍佛安13日在主持召開黨組會議，傳達學習中央經濟工作會議精神時，該會議便強調，2025年將實施更加積極的財政政策，其中民生保障和消費促進被放在重要位置。

近期大陸機構專家也推測2025年財政政策方向，海通證券分析，2025年預算內赤字率有望提升至3.5%-4%附近；專項債規模有望邊際擴大，預計從2024年的人民幣3.9兆元提升至4.5兆元附近；特別國債或將繼續發行，預計在人民幣1兆元以上，用於「兩新」、「兩重」領域，並且大概率額外發行特別國債用於補充銀行體系的資本金。

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