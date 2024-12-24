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中國23日小型股暴跌7% 證監會深夜發文護盤

中央社／ 台北24日電

中國9月底頒布一系列增量救市措施，股市卻在歲末因一份「退市、擬退市名單」出現波動，微盤股（小型股）暴跌達7%。中國證監會昨天晚間發布回應，退市有嚴格標準，退市風險警示公司有一年時間可改善經營，化解退市風險。

中國新聞週刊、財聯社等媒體報導，上週末在中國社交平台上出現一份「退市、擬退市」名單，事件持續發酵到23日開盤，微盤股應聲大跌，全天低開低走，截至收盤，跌幅達到7%，受其影響，中證2000、中證1000指數也有不同程度下跌。

中國證監會昨天晚間以新聞發言人王利名義發布一則答記者問。針對網路上流傳36家公司將被退市、66家公司將被實施退市風險警示（*ST），還有多家公司將被實施其他風險警示（ST），「誤導市場」，對此有何評論？

王利指出，上市公司股票是否可能被退市或被實施退市風險警示（*ST），需要綜合公司具體情況作出研判分析，僅憑是否被監管問詢、業績下滑等個別財務指標進行簡單對照既不符合退市規則，也容易「誤導投資者」。退市新規已經充分考慮了出清風險和市場承受能力，「市場已充分知悉」。

王利指出，相關媒體報導指出將會退市的36家退市風險警示（*ST）公司，據了解有不少正在或者已經通過改善經營、併購重組、破產重整等方式化解退市風險，相關情況以公司訊息披露為準。

王利接著表示，相關媒體報導指出的66家可能在2024年年報披露後被實施*ST的公司，並不意味著都會退市，這些公司還有一年的時間可以改善經營、提高質量，化解退市風險。此外，ST是指其他風險警示，與*ST不同，主要是為了提示投資者關注公司規範運作、生產經營等方面的風險。公司並不會因此直接退市，整改合格後就可以申請撤銷ST。

王利說明，退市是有嚴格標準的，盼投資者多從法定管道了解相關訊息，防止被不全面、不準確的訊息所誤導。證監會將依法平穩推進退市監管，維護市場平穩運行。對不負責任、嚴重誤導投資者的媒體，將提請有關部門依法依規問責處理。

據財聯社報導，新「國九條」實施以來，監管通過嚴格退市標準，的確有一大批不規範企業被ST、ST股敲響了退市警鐘，這為投資者敲響了警鐘。

報導指出，監管曾多次強調，退市規則靶向精準，瞄準「空殼僵屍」和「害群之馬」，從嚴打擊連續多年造假和存在控股股東資金佔用不予整改的公司，突出上市公司質量和投資價值，不針對「小盤股」公司。

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