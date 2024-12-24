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一貫道信徒遭關押 無極三清總道院主委：兩岸宗教交流暫不受影響

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中外埔的無極三清總道院是台灣道教總廟，道院廣大，信徒眾多。本報資料照片 記者游振昇／攝影
台中外埔的無極三清總道院是台灣道教總廟，道院廣大，信徒眾多。本報資料照片 記者游振昇／攝影

傳出中國大陸日前逮捕台灣一貫道3名宗教人士，無極三清總道院主委鄭銘輝今天表示，他不知實際情形如何，也還沒聽說此事，他認為兩岸宗教交流暫時沒受到影響。被問及一旦政府禁交流如何因應，鄭銘輝說，不回應假設性問題

據指出，台灣3名一貫道道親在中國大陸被逮捕，今年兩岸宗教交流仍頻繁，有人擔心此舉會讓兩岸宗教交流未來可能暫緩。

賴清德總統今年8月9日曾到台中外埔的台灣道教總廟無極三清總道院參香祈福，全國許多宮廟代表到場，總統對宮廟主委喊話，大家不要被「拐」走，對岸如果說要請客，大家要說不用，自己出錢，宗教交流自己出錢，不要被招待，不然對台灣國家安全有影響，他很坦白告訴大家此事，也拜託大家要團結。

當時無極三清總道院主委鄭銘輝受訪表示，兩岸大家互相交流，政治歸政治，宗教歸宗教，宗教可增加人民信仰，神佛可保佑兩岸和平，他說台灣宗教團體去大陸接受招待，對方來台灣也是接受我們招待，兩岸交流就是如此，台灣人對自己有信心，都有自己想法。

台中外埔的無極三清總道院是台灣道教總廟，道院廣大，信徒眾多。記者游振昇／攝影
台中外埔的無極三清總道院是台灣道教總廟，道院廣大，信徒眾多。記者游振昇／攝影

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