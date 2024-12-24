肯德基中國今調漲 陸網友嘆：買得起的都在漲

大陸經濟陷入通縮陰霾中，但速食等產品正在漲價。全球知名快餐品牌肯德基中國24日啟動調價，為該品牌近兩年來首次產品價格調整。此次調價平均漲幅為2%，具體調整範圍在人民幣0.5元至2元不等。許多大陸民眾感嘆：「能買得起的都在漲價，買不起的都在跌價！」

證券時報報導，肯德基中國相關負責人表示，結合運營成本的變化，公司會定期評估謹慎調整價格結構。儘管部分產品價格有所上調，但肯德基廣受歡迎的優惠套餐，如「瘋四」特惠、「瘋日」活動、「OK餐」以及「兒童餐」等，將維持原價不變。

「能買得起的都在漲價，買不起的都在跌價！」許多大陸民眾與網友都認為近期有些食品變貴了，甚至同樣價格，但食品份量縮水。儘管大陸經濟統計數據上陷入通縮陰霾，但多數消費者接觸的平價食品則悄然漲價。而速食快餐消費感受特別深刻。今年以來，大陸有多家速食業者不是漲價，就是變相收費。

美國咖啡品牌Tim Hortons在5月對招牌貝果等產品進行了提價，總體漲價幅度在人民幣1至2元之間。Tims天好中國回應，調價原因是公司對運營成本等多方面因素進行綜合評估和考量後決定的。同時Tims表示，目前每個月都有優惠活動，比如套餐折扣、周三會員日等。

有業者則在外送價格上花心思，麥當勞中國近期也宣布，麥樂送將於12月9日啟用新的收費模式：外送費定價由人民幣9元調整為6元，並根據餐品數量收取打包服務費。有大陸網友稱此舉等於價格「明降暗升」。

此外，大陸民眾喜愛的日本義式餐飲薩利亞在7月也漲價，此前售價人民幣18元一份的牛肝菌雞肉芝士烤飯，價格小幅上升至人民幣20元；此前售價人民幣11元一份的金槍魚沙拉，價格上漲至人民幣12元。薩莉亞廣州子公司回應，因為原材料成本上升，供應商漲價了，所以只能是對個別菜品進行了小幅價格調整。

面對餐飲業漲價現況，有分析認為，一方面全球氣候變化，導致原材料的麵粉、糖類價格上漲，另一方面經濟下行，競爭加劇，追求性價比的消費者對價格敏感，在漲與不漲之間成為業者挑戰。

大陸統計局最新數據顯示，大陸11月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲0.2%，增幅不及預期。此前市場與經濟專家對11月CPI的預估中值為增長0.4%。外界普遍認為大陸仍處於通縮陰影中。