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外資撤 上海、北京消費雪崩

聯合報／ 特派記者謝守真／上海報導
大陸經濟重鎮上海的消費出現雪崩式下滑。圖為徐家匯商圈有店鋪閒置超過三個月，店面玻璃上寫滿出租和聯絡電話。 記者謝守真／攝影
大陸經濟重鎮上海的消費出現雪崩式下滑。圖為徐家匯商圈有店鋪閒置超過三個月，店面玻璃上寫滿出租和聯絡電話。 記者謝守真／攝影

中國大陸內需消費持續疲弱，大陸政治中心北京與經濟外貿重鎮上海的消費更出現雪崩式下滑。官方統計，今年十一月北京、上海社會消費品零售總額均由正轉負，增速分別大跌百分之十四點八、廿四點四，至百分之負十四點一、負十三點五。

新刺激政策 未扭轉經濟疲弱

為提振經濟，大陸官方自九月底陸續推出經濟刺激措施，但一連串新政似未能扭轉大陸經濟疲弱頹勢，過去被視為大陸經濟發展指標的北京及上海內需消費也熄火，大陸經濟前景蒙上陰霾。

據大陸國家統計局公布，十一月大陸全國社會消費品零售總額年增放緩一點八至三個百分點，今年前十一個月增速為百分之三點五，基本持平，但北京和上海十一月社會消費品零售總額年由正轉負，也都大幅低於大陸全國平均水準。

空店面一堆 高檔餐廳沒市場

 

本報在上海實地觀察，南京路步行街、徐家匯等上海主要商圈有許多貼著招租、轉讓公告的空店面，其中徐家匯商圈一處有兩家店已閒置超過三、四個月，而人民廣場周圍一棟商廈，只見一樓瑞幸咖啡及頂層店鋪還在營業，附近上班族稱，「過去大樓裡有火鍋店，甚至還開過Ｈ＆Ｍ；一轉眼都撤掉了」。

一位在上海工作的台青指出，現在年輕人買消費品都直接網購，而且會選在促銷時，「現在錢（收入）少了，網購會比較划算。」她轉述飯店業朋友說法，現在上海餐飲業營運狀況也不好，精緻高檔餐廳來客數不如過往，如今最受歡迎的是人民幣人均一百元（約台幣四百四十元）的餐廳，人均超過人民幣三百元的店幾乎沒有市場。

針對北京、上海消費雪崩，大陸財新網分析，主因之一是隨著近年部分外資企業撤出大陸，上海、北京是外資高階主管最密集地方，兩大城高消費人群離開，影響更為明顯。

消費信心弱 復甦須靠增薪資

野村中國首席經濟學家陸挺認為，正常情況下年輕人的消費能力高於老年人，但在經濟下行過程中，大城市工作機會減少，可能導致人口重新流轉，這也表示年輕人離開北、上、廣，轉往其他城市尋求機會。而大陸經濟下行又遇上官方厲行反腐，高端餐飲受到較大衝擊，這也是導致北京、上海消費走弱的原因。

上觀新聞引述中國發展研究基金會理事長張軍擴指出，大陸消費疲弱主因有二：消費能力不足、消費信心不強。從根本上講，（經濟復甦）要靠居民就業的改善和收入增加，這些都有賴經濟整體的回升向好。

上海 北京 經濟發展

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