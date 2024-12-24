阿里前進非洲 首站上線

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸電商巨頭阿里巴巴已正式在摩洛哥開展業務，標誌著其在非洲的首個站點啟動。 路透
大陸電商巨頭阿里巴巴已正式在摩洛哥開展業務，標誌著其在非洲的首個站點啟動。 路透

大陸電商巨頭阿里巴巴已正式在摩洛哥開展業務，標誌著其在非洲的首個站點啟動。該公司旨在幫助摩洛哥企業擴大出口到新市場，尤其是北美地區。

摩洛哥世界新聞報導，阿里巴巴在卡薩布蘭卡舉行的會議上宣布其擴張計畫，該公司會見了摩洛哥公司和參與貿易和出口的政府機構代表。

阿里巴巴歐洲總監Giancarlo Pastano表示，支持摩洛哥中小型企業並幫助他們增加對國際市場出口非常重要，尤其是北美市場，因為阿里巴巴的大部分買家都在北美。Pastano說，之所以選擇摩洛哥進行擴張，是因為摩洛哥擁有多樣化的產業、高質量的產品、戰略性的地理位置以及先進的基礎設施。

此外，阿里巴巴與當地公司Clementia合作，以支持其在摩洛哥當地的運營。Clementia首席執行官Reda Chraibi表示，摩洛哥企業現在可以在阿里巴巴上開設數位店面，這將使他們更容易與全球買家聯繫並增加出口機會。

據了解，摩洛哥目前出口嚴重依賴歐盟，但該國正積極努力將出口目的地多樣化。目前使用阿里巴巴平台的摩洛哥公司不到30家。報導稱隨著服務的推出，該數字預計將顯著增長。

摩洛哥 標誌 電商

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