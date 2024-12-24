陸星巴克設首席增長官 吸引年輕客

星巴克中國日前首次設立首席增長官（CGO）一職，並找來集度汽車前用戶發展部門負責人楊振擔任首席增長官，希望想方設法讓年輕用戶回來星巴克。

星巴克中國表示，中國大陸是星巴克最大的國際市場，也是公司未來增長的重要引擎，CGO職位的設立將加強星巴克的咖啡領導力，加速以咖啡為核心的產品創新，更好地通過整合營銷策略，煥新顧客在各個觸點的星巴克體驗，推動星巴克品牌在中國的可持續發展。

百度百科資料顯示，楊振，男，畢業於武漢大學英語語言文學、WTO國際經濟與法律專業。曾任VMLYR資深副總裁、百事市場總監、寶潔品牌經理，阿里文娛集團市場高級副總裁，數位化營銷領域公司特贊總裁、合夥人。2023年1月，加入集度汽車，擔任用戶發展部門負責人。2024年4月，從集度汽車離職。

CGO到底是什麼職務？參考另一大飲料巨頭可口可樂，也曾在業務下滑的年代，設立過CGO職位。業內人士指出，CGO本質上就是市場總監的升級版，相當於把市場行銷這個中層組織，提升到高層戰略位置，以期通過更積極的市場行銷策略來找到新的增長空間。

外界分析，疫後大陸整體消費出現降級趨勢，加上產業競爭加劇，尤其瑞幸咖啡突飛猛進，以營收計算，瑞幸已超車星巴克中國。