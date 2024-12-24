陸星巴克設首席增長官 吸引年輕客

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

星巴克中國日前首次設立首席增長官（CGO）一職，並找來集度汽車前用戶發展部門負責人楊振擔任首席增長官，希望想方設法讓年輕用戶回來星巴克。

星巴克中國表示，中國大陸是星巴克最大的國際市場，也是公司未來增長的重要引擎，CGO職位的設立將加強星巴克的咖啡領導力，加速以咖啡為核心的產品創新，更好地通過整合營銷策略，煥新顧客在各個觸點的星巴克體驗，推動星巴克品牌在中國的可持續發展。

百度百科資料顯示，楊振，男，畢業於武漢大學英語語言文學、WTO國際經濟與法律專業。曾任VMLYR資深副總裁、百事市場總監、寶潔品牌經理，阿里文娛集團市場高級副總裁，數位化營銷領域公司特贊總裁、合夥人。2023年1月，加入集度汽車，擔任用戶發展部門負責人。2024年4月，從集度汽車離職。

CGO到底是什麼職務？參考另一大飲料巨頭可口可樂，也曾在業務下滑的年代，設立過CGO職位。業內人士指出，CGO本質上就是市場總監的升級版，相當於把市場行銷這個中層組織，提升到高層戰略位置，以期通過更積極的市場行銷策略來找到新的增長空間。

外界分析，疫後大陸整體消費出現降級趨勢，加上產業競爭加劇，尤其瑞幸咖啡突飛猛進，以營收計算，瑞幸已超車星巴克中國。

咖啡 星巴克 職位

延伸閱讀

星巴克「大杯買1送1」又來了！連續2天 開喝全系列星冰樂、太妃核果那堤

月薪五萬多的同事喊沒錢…卻跟風買一送一的星巴克？ 老派：窮的是腦袋

限時一天！ 星巴克13號星期五買一送一、先喝道玫瑰拿鐵也買一送一

買一送一喝到聖誕！ 星巴克「13號星期五」買1送1、外送好康必追 星冰樂、聖誕草莓蛋糕等著你

相關新聞

外資撤 上海、北京消費雪崩

中國大陸內需消費持續疲弱，大陸政治中心北京與經濟外貿重鎮上海的消費更出現雪崩式下滑。官方統計，今年十一月北京、上海社會消...

發展低空經濟 上海6國企合組公司

中國大陸正積極推動「低空經濟」。據上海市經濟和信息化委員會微信公眾號22日消息，上海低空經濟產業發展有限公司於12月20...

樓繼偉談市場化耐心資本 政府創投基金轉型是重點

中國大陸正大力培育耐心資本以支持科技創新。全球財富管理論壇理事長、大陸財政部前部長樓繼偉21日在北京表示，政府創投基金市...

反不正當競爭法修訂 陸加大處罰力度

大陸「反不正當競爭法」修訂草案21日提請十四屆全國人大常委會第十三次會議審議。修訂草案統籌活力和秩序、效率和公平，推動有...

低空經濟蓬勃…無人機飛手熱門 培訓、考證升溫

騰空起飛、盤旋、穿障……在浙江紹興越城區一民用無人機駕駛員執照培訓基地，幾名學員緊握手中的遙控器，操控著各自無人機。

陸拚經濟緊抓民企 管制未放鬆

大陸全國人大常委會正審議「民營經濟促進法」，中共中央統戰部長石泰峰日前也要求民營經濟人士要在思想、政治和行動三方面，和以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。