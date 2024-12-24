LG 新能源中國總部 落腳南京

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

南韓動力電池品牌LG新能源近日宣布其中國總部落戶南京經濟技術開發區，該總部將統籌LG新能源在大陸子公司的會計、稅務、法律、物流、採購等業務，管理跨境資金池，兼顧開展新能源電池及材料研發並負責上下游產業鏈投資工作。

「南京發布」微信公眾號消息指出，LG新能源22日在2024世界智能製造大會重大項目簽約儀式上宣布中國總部落戶南京，同時稱該公司的電池產線智慧化項目正在南京經開區推進中。

LG新能源中國區總裁崔智雄表示，未來LG新能源將依託南京市的優質資源和政策環境，進一步加大在中國市場的投入力度，不斷提升核心競爭力，為南京乃至中國的智能製造和新能源產業的發展貢獻更多力量。

據了解，這是LG集團在南京經開區布局的第十家公司。自1995年至今，LG集團在南京經開區已累計投資超過80億美元，落地十家企業，總用工人數近3萬人。

根據SNE Research報告，今年前十個月全球動力電池裝車量，LG新能源以11.8%的市占率位居榜單第三位，依舊低於寧德時代36.8%的市占率與比亞迪16.8%的市占率。

寧德時代 市占率 榜單

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