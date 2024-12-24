陸星巴克翻轉採組隊出擊 讓店經理及咖啡師獲得更多晉升機會

一封星巴克中國營運副總裁陳月明（Buay Beng Tan）發給員工的信顯示，自明年元月起，將正式推出「啟航項目」，將部分門市組成為多店社區（MSC），星巴克中國將設置全新的職級，希望能讓優秀的店經理們和咖啡師們將獲得更多職場晉升的機會。

外界分析，星巴克門市將從以往「單兵作戰」的方式，改為「組隊出擊」。

陸媒《36氪》報導，「啟航項目」是星巴克布局2025年的「三大戰略重點」的最新動作，在今年11月星巴克中國閉門舉行的區經理峰會上，首次提出明年將聚焦於 「煥新星巴克體驗、關注夥伴發展、強化品牌資產」等三大戰略重點。

星巴克中國推「啟航項目」

星巴克中國「啟航項目」最明顯變化的是，部分星巴克門市將從以往「單兵作戰」的方式，改為「組隊出擊」。對此，陳月明表示，公司將因地制宜，更細緻深入地了解不同地域、商圈、客群的門市，並將部分門市組建為多店社區（MSC），以社會為軸心，打造更加敏捷的門市營運模式，「實現1+1>2」。

而在上述這項全新營運模式執行後，星巴克中國將首次出現一位店長管理兩家門市的情形。

有業內人士說，多店管理模式並非普遍適用，而是選擇適合的門市進行組合。至於如何組合才能做到「1+1>2」，星巴克會綜合考慮，若臨近的兩家門市客流高峰的時間有差異，那麼互相打通後，由同一位店長管理，就可以輕鬆調度兩家門市的員工，更好地協同運作。

該名人士認為，上述措施能使星巴克中國更有效率地管理其日益龐大的門市網路，更好應對激烈的競爭環境。

星巴克財報顯示，截至今年9月底的最新季報顯示，星巴克在大陸的門市數量再創新高，達到7,596家。

‌星巴克中國的「啟航項目」短期內能否拯救其在大陸的業績，目前尚不明確，但該計劃旨在透過關注員工發展和門市營運優化來提升整體表現。

陳月明曾指，啟航項目也將「新增更多的夥伴發展機會」，讓員工超越單店的視野和更多夥伴協作，加速自身的成長，進而帶來更好的顧客連結。

相信2025年，有了啟航項目，星巴克「將有更大的勢能乘風破浪」。